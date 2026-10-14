Socialistas lusos consideran "precipitado" plantear una privatización total de TAP

El dirigente socialista Filipe Santos Costa lo afirmó en declaraciones a periodistas tras el anuncio del Gobierno del cierre del proceso para la venta parcial de la aerolínea, recordando que el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, gobierna en minoría, por lo que "tendrá que dialogar".

"Me parece un poco precipitado por parte del primer ministro asumir que tendrá capacidad política para avanzar solo hacia una privatización total de TAP", alertó el político.

Aun así, celebró la privatización parcial, recordando que su partido ya defendía esta medida desde hacía años.

El Gobierno portugués eligió este miércoles a Lufthansa para adquirir el 44,9 % de TAP, en una operación que prevé unos ingresos globales de 1.201 millones de euros en su primera fase.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montenegro precisó que la propuesta financiera alemana supera en un 16 % la de su competidor, Air France-KLM, y presenta menos incertidumbre, considerando que es "la mejor elección para el futuro de la empresa y la que mejor protege el interés nacional".

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El Estado conservará inicialmente la mayoría del capital, mientras que otro 5 % se reservará a los trabajadores.

La elección del comprador deberá dar paso a la negociación final y la formalización de los contratos, así como a las autorizaciones regulatorias, especialmente la de la Comisión Europea. El Ejecutivo prevé que la operación se cierre en 2028.

Durante la rueda de prensa, el Ejecutivo planteó la posibilidad de avanzar con la privatización total de la aerolínea.

Ante estos anuncios, abundaron las críticas entre el resto de partidos de izquierda, mientras que hubo dudas planteadas desde la derecha.

El ultraderechista Chega (líder de la oposición) afirmó que quiere recibir la documentación del proceso, y aseveró que es prioritaria la conexión con las comunidades portuguesas en el extranjero, el mantenimiento de Lisboa como hub estratégico y que se garanticen los puestos de trabajo, entre otros aspectos.

Desde Iniciativa Liberal, Jorge Teixeira pidió "una garantía de que existe un camino para la privatización total", ya que los "portugueses no aguantan más la carga de los sueños y carabelas (propinas) del PS y Chega".

Por otro lado, Jorge Pinto, uno de los portavoces del partido ecologista Livre, planteó que el Gobierno "está fallando al país" con esta privatización parcial, al alegar que "está escogiendo el camino más fácil, que es vender sus activos".

Fabian Figueiredo, del Bloco de Esquerda, aseveró que la operación anunciada "genera varias dudas", y garantizó que ya ha pedido la documentación del proceso.

El Partido Comunista Portugués (PCP) planteó por su parte en un comunicado que el país "pierde" con esta operación, que a su entender es "un delito" y criticando que no se ha hecho pública la información suficiente.

"El PCP reafirma que la privatización de TAP será la destrucción de TAP", señaló en la nota.

El Estado inyectó 3.344 millones de euros en la aerolínea a raíz de la pandemia, mediante un préstamo de emergencia posteriormente convertido en capital, compensaciones por los daños causados por la covid y nuevas aportaciones de capital.