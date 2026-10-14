Tres bolivianos detenidos en España por un matrimonio simulado destapado por maltrato

Los detenidos son un ciudadano boliviano, su pareja -de la misma nacionalidad- y una mujer de nacionalidad española, de origen igualmente boliviano y con la que se casó para obtener el permiso de residencia en el país.

A los tres se les acusa de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Tras su detención fueron puestos en libertad con cargos, según informó la Policía.

La investigación, bautizada como Operación Poniente, se inició cuando la mujer boliviana se presentó como la pareja sentimental del hombre boliviano para denunciar un episodio de violencia machista.

Fue entonces cuando los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales descubrieron que su nombre no coincidía con el de la mujer española con la que el hombre se había casado un año antes.

En colaboración con la Policía Local de Huétor Tájar (municipio de Granada), se determinó que la denunciante y el presunto agresor sostenían una relación afectiva desde antes de migrar a España.

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Además, se descubrió que, pese a tener a sus padres y hermanos instalados en la localidad, ninguno de los familiares directos de la pareja de contrayentes acudió a la boda civil y que uno de sus testigos fue la misma abogada que instruyó el expediente de matrimonio y actuó como representante en los expedientes de regularización.

Tras la investigación, la Policía pidió formalmente a la Oficina de Extranjeros de Granada la anulación y revocación del permiso de residencia y trabajo -con una vigencia de cinco años- que el varón había obtenido de manera fraudulenta.