Un 70 % de catalanes quería que la selección española ganase el Mundial, según el CEO

Así lo refleja el último Barómetro de Opinión Política del CEO, elaborado con una muestra de 2.000 personas entrevistadas del 1 de septiembre al 5 de octubre, que recoge varias preguntas relacionadas con el Mundial.

Un 43 % de los encuestados quería "claramente" que la selección española de fútbol ganase el torneo, mientras que un 27 % simplemente "prefería" su victoria.

A un 17 % le resultaba "indiferente", mientras que un 2 % "prefería" que perdiese y un 3 % quería "claramente" su derrota.

Excluyendo de la ecuación a quienes no tenían preferencia por ninguna selección antes de empezar el Mundial, un 84 % manifiesta que quería que ganase España, mientras que un 7 % iba con Argentina.

Por afinidad de club, un 69 % de aficionados del Fútbol Club Barcelona iban con la selección española, un porcentaje que asciende al 83 % entre los seguidores del RCD Espanyol y al 89 % entre los del Real Madrid.

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El 66 % de los encuestados, por cierto, declaran su simpatía por el Barça, seguidos del Real Madrid (7 %) y del Espanyol (3 %).