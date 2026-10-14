Un militar muerto y dos heridos en choque de bus contra vehículo del Ejército en Ecuador

Un militar muerto y dos heridos en choque de bus contra vehículo del Ejército en Ecuador

Quito, 14 oct (EFE).- Un militar murió y otros dos resultados heridos la madrugada de este miércoles en Ecuador después de que un autobús interprovincial chocara contra un vehículo del Ejército en la provincia tropical de Los Ríos, situada en la región costera del país, informó la institución militar.