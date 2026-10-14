Un militar muerto y dos heridos en choque de bus contra vehículo del Ejército en Ecuador

El accidente ocurrió durante la madrugada en el sector del Anillo Vial de Quevedo, cuando el autobús impactó contra la parte posterior izquierda del vehículo militar, lo que provocó que este se estrellara y posteriormente volcara.
Los militares pertenecían al Batallón de Infantería Monitorizado y estaban en mitad de operaciones militares en la zona cuando ocurrió el accidente.
El fallecido era el cabo segundo de reserva Jorge Arturo Alarcón Ávila. Los dos heridos fueron trasladados al hospital público de Quevedo, donde recibieron atención médica.
La institución militar señaló que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del accidente y expresó sus condolencias a los familiares del militar fallecido.