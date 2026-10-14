Una película del uruguayo Federico Veiroj abre la Muestra de Cine Iberoamericano Ibértigo

El propio Veiroj explicó en una rueda de prensa que el largometraje está dedicado a su padre tras su fallecimiento y realizado a partir de los archivos que reunió durante 27 años, lo que le permitió ofrecer un retrato sobre él y el vínculo entre ambos con dosis de humor.

Además de este filme, que obtuvo el Gran Premio Tiempo de Historia en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la muestra presentará también su cuarta película, 'Belmonte' (2018), protagonizada por Gonzalo Delgado, en la que aborda la relación de una niña de 8 o 9 años con su padre, un pintor divorciado, así como la soledad de la creación y la inspiración, explicó el autor.

Ambas películas estarán precedidas de dos cortos del cineasta uruguayo, realizados junto a Daniel Hendler.

Ibértigo, que se desarrollará hasta el 23 de octubre, reúne nueve largometrajes y ocho cortos procedentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, España, México, Perú, Portugal y Uruguay.

La presidenta de Ibértigo, Victoria Pérez, hizo hincapié en que se trata también de buscar un espacio de reflexión sobre los conflictos sociales, la memoria y la realidad que acontece en los países iberoamericanos, si bien señaló que en esta edición muchas de las obras giran sobre la familia.

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Desde Bolivia llega 'La hija cóndor', reconocida en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, mientras que Perú está representado por 'Runa simi', distinguida como Mejor Nuevo Director de Documental en el Festival de Tribeca.

La Muestra de Cine Iberoamericano se clausurará con la cineasta argentina Tatiana Mazú y su película 'Todo documento de civilización', que según los organizadores, reúne los ejes de esta edición: la memoria colectiva, los conflictos históricos y la relación entre las imágenes y los territorios que se producen.