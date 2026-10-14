Unas 800.000 personas se quedan sin ayuda en Yemen por restricciones de acceso, según ONU

La agencia de la ONU dijo en un comunicado que la presión humanitaria se concentra principalmente en la ciudad de Taiz, la tercera más grande del Yemen y que ha sido cercada recientemente por los insurgentes, que han mantenido un asedio contra esta urbe suroccidental desde 2015.

"El PMA y sus socios no pueden acceder a más de 600.000 personas en Taiz que dependen de la asistencia humanitaria, incluyendo a más de 200.000 mujeres y niños", dijo la organización, que añadió que "un total de 800.000 personas se encuentran ahora fuera del alcance" de esta agencia humanitaria.

Los distritos de Taiz han albergado el mayor número de desplazados desde el inicio de la escalada a principios de septiembre, y muchos de estos barrios "son ahora inaccesibles debido a los continuos combates y a los inminentes cierres de carreteras" en la provincia homónima, que es la más poblada de todo el país.

De hecho, 10 de los 16 distritos de Taiz han sido clasificados en "niveles de emergencia", debido a que las reservas de harina de trigo están casi agotadas y los suministros de alimentos restantes en los mercados "podrían durar poco tiempo si continúan las restricciones de acceso".

El PMA recordó que, en todo el Yemen, más de 18 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda, mientras que unos 2,2 millones niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda, de los cuales 500.000 la padecen en su forma más severa, la que pone en peligro sus vidas.

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Según los datos de la agencia de la ONU en zonas accesibles del Yemen, el 74 % de los hogares no pueden cubrir sus necesidades alimentarias básicas, una "cifra récord para este año".

Por ello, insistió en que el acceso humanitario seguro y sostenido -junto con una financiación inmediata- "son fundamentales para garantizar que la asistencia pueda entregarse rápidamente".