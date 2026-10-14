Venezuela presenta ante el FMI una hoja de ruta económica basada en petróleo y minería

El expresidente del Banco Central de Venezuela, país que restableció en abril su relación con el FMI tras abandonar el organismo en 2019, trazó una hoja de ruta económica basada en cuatro pilares, en la que destaca el crecimiento basado en aprovechar el "incremento en la producción del sector extractivo", principalmente petróleo y minerales.

"Son los principales motores para generar ingresos externos y nos permiten financiar el resto de la economía", remarcó el representante de Caracas.

Según dijo recientemente la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el país sudamericano acumula 22 trimestres consecutivos de crecimiento económico. El FMI reveló el martes en su informe de perspectivas económicas mundiales que proyecta un crecimiento del 5 % de su Producto Interno Bruto (PIB) para este año y un 7 % para 2027.

"Si Venezuela ha crecido tantos trimestres con las restricciones que hemos sufrido, ahora nos llega una buena oportunidad para que el crecimiento alcance su verdadero potencial", apuntó Ortega, quien también ejerce de representante de Venezuela ante el FMI.

Otros asuntos que subrayó fueron los de utilizar el aumento de los ingresos fiscales procedentes de las industrias extractivas para financiar sectores "desatendidos en la última década, como el suministro de agua y electricidad", y reconectar al país al sistema financiero internacional para resolver el problema de deuda pública, algo que llevan abordando "desde inicios de año", dijo Ortega.

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En el mismo documento, el FMI estimó una inflación anual de 467,9% para el cierre del presente ejercicio en Venezuela, donde expertos señalan que una de las principales causas de este incremento es el aumento de la cotización del dólar, principal referente para cotizar bienes y servicios en el país petrolero como consecuencia de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021.

Respecto a la dolarización de la economía venezolana y la pérdida de valor del bolívar, Ortega señaló que es una situación que están tratando.

"La dolarización no es la respuesta adecuada para el país, sino fortalecer nuestra moneda nacional (...) El crecimiento y la estabilidad se verán reflejados en el fortalecimiento del bolivar. A medio plazo, nuestra moneda cubrirá el 100 % de nuestra economía local", dijo.

Pese al crecimiento económico, sindicalistas y trabajadores de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en el país.

Ortega aseguró que Venezuela "ha aprendido de sus errores", al indicar que los años de bonanza vinculados al alto precio del crudo permitían a Venezuela importar la gran parte de productos esenciales, "porque era lo fácil y teníamos dólares para gastar".

"Los ingresos potenciales por la recuperación de la producción petrolera y minera serán invertidos para ampliar el resto de la economía y tener una capacidad de desarrollo industrial", aseguró.