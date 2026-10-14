WWF pide a la UE no desproteger en Europa la naturaleza que defiende a escala mundial

"La UE no puede reclamar de manera creíble que se intensifiquen las medidas para detener la pérdida de biodiversidad en todo el mundo mientras debilita sus propias leyes de protección de la naturaleza", señaló en un comunicado la responsable de Biodiversidad de la organización ecologista en la UE, Sabien Leemans, quien pidió "aplicar y financiar" esas normas, "no desmantelarlas".

La advertencia llega antes de la COP17, que se celebrará del 19 al 30 de octubre en Ereván (Armenia), y después de que los ministros europeos de Medio Ambiente acordaran esta semana impulsar una aplicación más rápida del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, una mayor integración de la biodiversidad en las distintas políticas y un aumento de la financiación pública y privada.

WWF pidió aplicar, hacer cumplir y financiar las directivas de Aves y Hábitats y la Directiva Marco del Agua, presentar planes nacionales de restauración basados en la ciencia y reformar las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad.

La organización también recordó que casi un millón de ciudadanos europeos reclaman a los líderes comunitarios que dejen de debilitar las leyes que protegen el medioambiente.