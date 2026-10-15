Agentes arrestan a presunto miembro de grupo dedicado a la extorsión en Ciudad de México

En un comunicado conjunto se informó que agentes de distintas agencias de seguridad cumplieron una orden de revisión en un inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa (oriente) donde fue aprehendido el sujeto y decomisaron dosis de droga.

Medios locales y fuente de seguridad indicaron que el arrestado es Jorge Guillermo Hernández Martínez, alias El Karnal, de 42 años y quien presuntamente pertenece al grupo delictivo La Unión Tepito.

La nota indicó que, tras una investigación, se localizó un predio en la colonia (barrio) San Antonio, de la alcaldía Iztapalapa, donde se almacenaban narcóticos, y tras la revisión se decomisaron 46 bolsas con marihuana y cinco paquetes de cocaína.

Además las autoridades detuvieron al hombre de 42 años, quien junto con lo decomisado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

El reporte indicó que tras un cruce de información se pudo determinar que el ahora capturado formaba parte de una célula delictiva dedicada a la extorsión y a la compra, venta y distribución de droga, que opera principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en la capital.

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En el operativo participaron agentes de las secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Fiscalía General de Justicia (Fiscalía CDMX), ambas de la capital.