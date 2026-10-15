Brasil reduce semana laboral: ¿en qué quedó la propuesta en Paraguay?

Brasil se suma a la lista de países que reducen su jornada laboral, luego de que la Cámara de Senadores aprobara ayer la enmienda constitucional que elimina la llamada jornada “6 por 1” y establece cinco días de trabajo y dos de descanso a la semana, sin reducción salarial.

Según un estudio presentado por el senador José Oviedo, de 144 países que tomó en cuenta, el 67,36% tienen jornadas laborales de 40 horas semanales o menos y solo el 24,31% tienen jornadas laborales de 48 horas o más.

Esto le sirvió de base para justificar uno de los puntos del argumento del proyecto de ley que busca establecer 40 horas semanales en Paraguay, que presentó el 20 de noviembre del 2024 y que pese a haber realizado hasta una audiencia pública, no avanza en las comisiones a las que fue derivado.

“No hay ninguna intención de aprobar acá. Está girada a comisiones y las comisiones ni siquiera tratan el proyecto, ya mucho insistí y está todo trancado”, refirió en conversación con nuestra redacción.

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Los argumentos de empresarios contra el proyecto

Dos gremios de empresarios presentaron notas para expresar su oposición al proyecto: uno es el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y el otro el de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP).

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Julio Manuel Levy Beczko, cuando eso secretario general de la CNCSP, argumentó que la reducción de la carga horaria afectaría la competitividad de las empresas formales, las cuales ya operan en un contexto desafiante marcado por altos niveles de informalidad, para expresar la oposición del gremio a la propuesta.

Reconocen como ejemplo de problema estructural que se deben abordar, el deficiente servicio de transporte público, que obliga a un alto porcentaje de la ciudadanía a pasar varias horas en el tráfico, lo que incide negativamente en el tiempo disponible y en la calidad de vida de los trabajadores, en su nota enviada al Congreso Nacional el 20 de mayo del 2025.

Por su parte, Laura Ramos King e Iván Dumot Ferrari, secretaria y presidente de la CIP, respectivamente, afirman que el proyecto les parecía inoportuno, considerando que el mercado de trabajo en Paraguay está marcado por la informalidad, considerando la bajísima afiliación a la seguridad social y las altas tasas de incumplimiento a las actuales disposiciones de condiciones mínimas establecidas en el Código de Trabajo.

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Agregaron que en la línea de reformas que persiguen la lógica del reparto de trabajo, la de flexibilización laboral y la del incentivo a la contratación es el modelo que probadamente funciona en el objetivo del gobierno del empleo pleno, como argumento para solicitar que el proyecto no sea aprobado en su nota enviada al Congreso el 19 de junio de 2025. Citaron como ejemplos de esto las modificaciones de la ley de mipymes.

Lo que dijeron las instituciones

Algunas de las instituciones que se pronunciaron respecto a la intención de reducir la carga horaria laboral fueron el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).

El MIC destaca la alta tasa de informalidad sustentada en las estadística de que de las 450.167 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que tienen registro único de contribuyente (RUC), solo 43.140 están inscriptas en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Señalan que la reducción de la jornada laboral podría implicar aumento de costos sin una mejora equivalente en la productividad, así como también en la informalidad, ya que considera que las empresas recurrirían a contratar de manera informal para cubrir las horas de trabajo reducidas, además de menor competitividad.

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Desde el MSP y BS, se emitió un dictamen del Departamento de Salud y Seguridad Social dependiente de la Dirección de Desarrollo de las Personas, en el que establecen que la reducción a 40 horas semanales de trabajo podrían constituir una intervención efectiva de salud pública por el impacto directo en factores de riesgo, al considerar que más de 40 horas semanales de trabajo están asociadas con mayor incidencia de depresión, ansiedad, problemas de sueño y enfermedades cardíacas, por lo que la reducción abordaría directamente estos factores de riesgo prevalentes en Paraguay.

También permitiría dar más tiempo a los trabajadores para más actividad física, para la preparación de alimentos saludables, la reducción del estrés, la fatiga, los errores, la accidentabilidad, el ausentismo, y los conflictos.

Los beneficios en salud y costo-beneficio de las empresas

Además, citan que un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Internacional de Trabajo (OIT) estima que 745.000 personas murieron en el 2016 por accidentes cerebrovasculares y enfermedades crónicas cardíacas isquémicas atribuibles a haber trabajado 55 horas o más a la semana.

Concluye el docuemnto al citar que de acuerdo a los informes de los países que redujeron sus jornadas laborales entre 40 y 35 horas, tienden a presentar menores tasas de enfermedades cardiovasculares y mejor control de factores de riesgo, siendo que incluso aunque puede parecer un costo mayor para las empresas a corto plazo, los ahorros en gastos sanitarios, menor ausentismo y mayor productividad por hora generan retornos positivos a mediano plazo.

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Por su parte, la Dirección General de Salud Ambiental (Difesa) del MSP y BS sostiene que reducir la jornada a 40 horas semanales se presenta como una medida de ingeniería administrativa eficaz para garantizar que el trabajador no sobrepase sus límites de resistencia biológica, además de facilitar la vigilancia epidemiológica al disminuir el “ruido” epidemiológico provocado por el agotamiento y reducir el tiempo de exposición al peligro.

Audiencia pública

El 16 de mayo del 2025 se realizó una audiencia pública para estudiar el proyecto de ley.

En la misma, tras la explicación brindada por el senador José Oviedo, tomaron la palabra Eugenio Caje, representante de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) y Luis Ibarra presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay (AMP), quienes expresaron su preocupación por los aumentos de costos laborales, lo cual se trasladaría a los consumidores, además del impacto en sectores que requieren horarios más largos.

Agregaron que el gobierno debería centrarse en la inversión y abordar la informalidad en lugar de “atacar” al sector productivo que trabaja de forma legal.

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Por su parte, Fátima Jiménez, representante en la ocasión de IPS, destacó los beneficios potenciales para los trabajadores. De igual manera se expresaron Javier Florentín, del sindicato de trabajadores de Coca Cola, Raúl Montedomenec, quien se identificó como asesor económico de los sindicatos, y Narciso Castillo, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT).

Guillermina Coronel, quien se identificó como una pequeña empresaria, argumentó que “Paraguay necesita trabajar más”, además de expresar su preocupación por como afectaría la ley a las mipymes.

Enrique Galeano, representante del MTESS, recomendó un enfoque tripartito para abordar el debate sobre la propuesta de ley, además de una modernización integral del Código Laboral en lugar de leyes aisladas.

“Todo va mejor”, dice senador propulsor de reducción de jornada

Según lo que manifestó hoy el senador José Oviedo en conversación con la redacción, los mismos argumentos que hoy utilizan los que se oponen en Paraguay a la reducción de la jornada laboral, los utilizaron los empresarios en Brasil, donder ayer fue aprobada la ley.

“A nivel mundial, cuando la OIT recomendó bajar a 40 horas laborales semanales la jornada, la expericia fue positiva. A partir de que los países implementaron esto, les fue muy bien. 37% más de productividad en las empresas, 30% de aumento de ventas, todo va mejor”, sostuvo el legislador.