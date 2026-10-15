Video: atrapados 25 minutos en un ascensor del IPS Central

Momentos de angustia y miedo vivieron cuatro personas que quedaron atrapadas durante unos 25 minutos en uno de los ascensores del edificio del albergue del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

Uno de los afectados, José María Pereira, relató que la falla ocurrió cuando el ascensor llegó al octavo piso. Según contó, la cabina empezó a temblar y se oyó un estruendo. Luego, el equipo se movió bruscamente y quedó detenido a la altura de un entrepiso.

Pereira se aloja en el albergue, en el octavo piso, destinado a familiares de pacientes de la unidad coronaria. Había salido a comprar medicamentos, porque en la farmacia del hospital le dijeron que no había. Dijo que es una rutina diaria. El incidente se dio alrededor de las 9:30 de este jueves.

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Teléfonos de emergencia sin respuesta

Dentro de la cabina había tres números de teléfono para casos de emergencia. Los ocupantes llamaron a todos, pero, según Pereira, “nadie atendía”. Recién tras varios intentos recibieron una respuesta, y se les pidió que esperaran.

Los técnicos llegaron unos 20 minutos más tarde y lograron destrabar la puerta. Pereira indicó que desconoce de qué empresa eran.

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El hecho expone una falencia grave: ante una emergencia, los usuarios quedaron sin un canal de atención inmediata. En un hospital, donde circulan pacientes y familiares con problemas de salud, cada minuto de encierro puede ser crítico.

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“Solo uno funciona” desde hace más de un año

Pereira sostuvo que el ascensor atrapado no es un caso aislado. Afirmó que desde hace más de un año acompaña a su padre en tratamiento ambulatorio en el IPS Central y que, en ese tiempo, solo uno de los ascensores de la entrada central funciona con normalidad.

Según relató, el servicio colapsa con frecuencia. Por las mañanas, indicó, las puertas a veces no abren ni cierran y el equipo queda “en standby”.

Esta situación afecta a pacientes, muchos de ellos con cuadros cardíacos, y a sus familiares, que dependen de los ascensores para trasladarse entre pisos.