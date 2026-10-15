Al menos 15 soldados y cinco milicianos mueren tras un ataque yihadista en Nigeria

"Lamentablemente, mataron a 15 soldados y cinco de nuestros hombres. Algunos de nuestros hombres aún no han sido localizados", dijo por teléfono a EFE el líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF), Mohammad Goni.

Goni afirmó que cientos de terroristas del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, inglés) atacaron la base militar de Mairari, en la zona del lago Chad, a última hora del martes y los combates duraron hasta las 02:00 hora local (01:00 GMT) de la madrugada del miércoles.

Según el líder de la CJTF, los yihadistas lograron "incendiar la base y saquear todas las armas".

Por su parte, un coronel del Ejército de Nigeria, bajo condición de anonimato, confirmó a EFE el ataque y la cifra de muertos.

"Las tropas neutralizaron a muchos de los atacantes, pero 15 de nuestros valientes hombres y cinco miembros de la CJTF perdieron la vida", relató por teléfono la fuente castrense.

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El coronel indicó que algunos soldados tuvieron que realizar una "retirada táctica al bosque cercano2 a la base, pero que "otros aún no han sido localizados".

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos terroristas han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro del país, pero también en naciones vecinas como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

Boko Haram y el ISWAP pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

El Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM) reportó el 10 de junio pasado que, en coordinación con Nigeria, efectuó operaciones donde fueron eliminados más de 200 terroristas, entre ellos el segundo al mando de Estado Islámico (EI), Abu-Bilal Al-Minuki.