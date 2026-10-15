Al menos 22 niños muertos y 25 heridos por derrumbe del techo de una escuela en Pakistán

"Hemos recibido 22 cuerpos y otras 25 personas están heridas", declaró a EFE Muhammad Asim, portavoz del hospital Lady Reading de Peshawar, que activó sus protocolos de emergencia para atender a las víctimas.

Según el portavoz, todos los fallecidos eran alumnos de 13 años o menos y los 25 heridos también fueron trasladados al centro hospitalario.

El accidente ocurrió en una escuela privada situada en Dir Colony, un barrio de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.

Los equipos del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar del derrumbe y emprendieron una operación de búsqueda entre los restos del edificio, ante la posibilidad de que varios alumnos y trabajadores permanecieran atrapados.

Por el momento, las autoridades no han establecido las causas del derrumbe ni han precisado cuántas personas se encontraban en el edificio cuando ocurrió el accidente.

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Los derrumbes de edificios son recurrentes en Pakistán, donde la aplicación irregular de las normas de construcción y el empleo de materiales de baja calidad plantean problemas de seguridad.

El pasado julio, el desplome del techo de un centro de enseñanza en construcción en Lahore, en el este del país, causó la muerte de cuatro escolares.