Al Sisi vincula la seguridad nacional de Egipto a la de Arabia Saudí ante ataques hutíes

"Egipto y Arabia Saudí son el corazón de las naciones árabes e islámicas, y cualquier daño infligido a uno de estos países afectará al otro", señaló Al Sisi, según un comunicado de la Presidencia egipcia, en el que no se hizo referencia explícita a la actual ofensiva de los rebeldes que ha dejado decenas de muertos y heridos.

El mandatario subrayó que Egipto no tolerará ninguna violación de la seguridad ni de las fronteras de Arabia Saudí, y destacó que la protección del reino, su estabilidad y la reducción de las tensiones constituyen prioridades para El Cairo.

En este contexto, Al Sisi también expresó el rechazo de Egipto a cualquier amenaza contra la seguridad del mar Rojo y las rutas marítimas internacionales, ámbitos estratégicos para la estabilidad regional y las conexiones comerciales.

Estas declaraciones reflejan la importancia que El Cairo atribuye a la coordinación con Riad ante los desafíos regionales, en un contexto en el que Egipto considera que la seguridad del golfo Pérsico, la estabilidad de sus países vecinos y la protección de las rutas marítimas forman parte de un mismo entramado estratégico.

Mientras tanto, continúa el conflicto entre la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra los rebeldes hutíes del Yemen, que en las últimas semanas han incrementado sus operaciones contra el reino saudí.

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A mediados de septiembre, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, realizó una visita exprés a Egipto para reunirse con Al Sisi, con quien acordó que "las circunstancias actuales exigen una mayor solidaridad y coordinación entre ambos países, dado que sus intereses y objetivos coinciden".