Alertan de planes para que el mayor fondo soberano del mundo invierta en armas nucleares

"Pedimos al Gobierno y al Parlamento (de Noruega) que mantengan los criterios de exclusión de las armas nucleares y se aseguren de que un fondo destinado a proteger a generaciones futuras no invierta en armas que amenazan su supervivencia", señaló en un comunicado la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).

Un comité designado por el Gobierno noruego, presidido por el exgobernador del banco central Svein Gjedrem, presentó este jueves un informe en el que se defiende este tipo de inversiones, bajo el argumento de proteger la seguridad de Noruega.

De prosperar la propuesta, empresas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido actualmente excluidas por participar en la producción de armas nucleares podrían optar a recibir inversiones del Fondo Global de Pensiones del Gobierno noruego.

Éste posee activos por valor de unos 2,4 billones de dólares o 2,1 billones de euros, unas cifras comparables al PIB de España.

"Invertir en las empresas que fabrican armas nucleares en un momento de carrera armamentística aumenta las probabilidades de que vuelvan a usarse. Noruega sería cómplice de forma consciente cuando esas armas se utilizaran de nuevo", advirtió la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke.

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ICAN, ganadora del Nobel de la Paz en 2017, recuerda que no hay muchas empresas dedicadas a la producción de este armamento (sus propios informes anuales hablan de unas 25 en todo el mundo), por lo que excluirlas no debería tener un impacto muy significativo en la rentabilidad de los inversores.

"Hacer una excepción socavaría un criterio que Noruega ha contribuido a establecer para promover la inversión responsable", señaló ICAN.

El pasado año, una propuesta similar de inversión en firmas vinculadas a la industria nuclear, presentada por el conservador Partido del Progreso, fue rechazada por el Parlamento noruego por 90 votos frente a sólo 12 a favor.