Apple lanzará una versión de prueba de su IA en China a finales de octubre, según medio

El presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, Tim Cook, confirmó el visto bueno regulatorio en una entrevista exclusiva concedida al citado medio en Shanghái, donde adelantó que las primeras herramientas disponibles incluirán traducción en tiempo real, funciones de escritura y eliminación de elementos en fotografías.

"Estamos muy satisfechos de haber recibido la aprobación para ofrecer a los usuarios chinos las primeras funciones esenciales de Apple Intelligence", afirmó Cook, quien expresó su intención de ponerlas a disposición del público mediante una versión de prueba antes de que termine el mes.

Esta primera fase no incorporará las funciones de IA del asistente virtual Siri, cuyo desarrollo ha sufrido retrasos mientras Apple trata de reducir la distancia con otros gigantes tecnológicos en la carrera por esta tecnología.

La autorización supone un avance para el despliegue de Apple Intelligence en China, donde la compañía estadounidense ha tenido que adaptar sus planes a los requisitos regulatorios del país, que mantiene controles específicos sobre los servicios de IA generativa.

Según The Paper, los registros de acceso a la red publicados por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) muestran que varios modelos de iPhone incorporaron el pasado 29 de septiembre números de registro correspondientes a Apple Intelligence y a los modelos Tongyi Qianwen y Tongyi Wanxiang, desarrollados por el gigante chino Alibaba.

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El medio recordó asimismo que la Administración del Ciberespacio de China había incluido en julio a Apple Intelligence entre los servicios de IA generativa integrados en dispositivos móviles cuyo registro había sido completado.

El anuncio coincide con una reunión celebrada este jueves entre Cook y el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, en la que abordaron las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, el desarrollo de la IA y las operaciones de Apple en el mercado chino.

Según un comunicado del Ministerio de Comercio, Wang animó a la compañía estadounidense a profundizar su presencia en China, mientras Cook expresó su confianza en las perspectivas económicas del país y su disposición a seguir ampliando sus actividades.

Cook asumió el pasado septiembre la presidencia ejecutiva del consejo de administración de Apple, tras ceder el puesto de consejero delegado a John Ternus, hasta entonces responsable de ingeniería de hardware de la compañía.

El avance regulatorio se produce en un contexto de competencia tecnológica entre Pekín y Washington y de esfuerzos de Apple por reforzar su posición en el mercado chino, fundamental tanto para sus ventas como para su cadena de suministro, mientras trata de acelerar la incorporación de funciones de IA a sus dispositivos.