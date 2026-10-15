Asghar Farhadi: "La política intenta separar a la gente, y el cine puede reunirla"

Farhadi, que recibe este jueves un homenaje en el 25 Festival Internacional de Cine de Benalmádena (Málaga, sur de España), señaló a los periodistas que este reconocimiento tiene "un valor especial" porque mantiene una "relación de corazón" con España, donde rodó una película ('Todos lo saben', 2018).

Sobre su evolución como cineasta, cree que es "prácticamente igual" que la que ha tenido su vida, porque a medida que va cumpliendo años ve "las cosas más tranquilo" y siente que está "más calmado y más profundo".

"Creo que mis obras están sufriendo prácticamente el mismo proceso. Cada vez son más calmadas y van más a la profundidad", añadió.

El director mantiene su decisión de no rodar en su país, Irán, aunque avanza que su próxima película "será en idioma farsi y con actores todos iraníes, pero probablemente fuera de Irán, así que lo recrearemos", por lo que tendrá que estar "muy atento para que no se note que está fuera de Irán".

Respecto a la temática de ese nuevo proyecto, desvela que, "como todas las obras" que ha hecho en Irán, "es un tema de familia, y aparentemente trata sobre relaciones familiares".

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Actualmente otros cineastas siguen rodando películas en su país, "pero hay que pedir permisos". "Y yo no quiero pedir permisos", aclara.

Para conseguir que historias aparentemente normales vayan más allá, Farhadi sostiene que "la clave es la vida", porque en sus películas aparecen "las cosas que pasan todos los días".

"Son cosas que se ven todos los días. Pasamos rápido, pero, si nos quedamos un poco parados y nos fijamos, vemos que cada momento y cada persona en cada etapa tiene varias capas, y entonces podemos descubrir esas capas", abundó

En Benalmádena asistirá también este jueves al estreno en España de su última película, 'Histoires parallèles', con la que compitió en la sección oficial del Festival de Cannes.

Farhadi admitió que esta es una película "diferente a las anteriores" de su filmografía, aunque esa percepción va cambiando conforme avanza el metraje.

"Los espectadores, quizás al principio, cuando empieza la película, creen que está un poco lejos de mí, pero cuando se desarrolla y avanza, ven que cada vez está más cerca", precisó el cineasta.

Este proyecto nació a partir de una propuesta que recibió "hace años". "Yo siempre estaba dando vueltas para ver cómo encontrarme a mí mismo en esta película. Cuando encontré la forma, acepté la propuesta".