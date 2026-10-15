Australia alerta del efecto devastador de la guerra en O. Medio en reunión Finanzas de G20

"El conflicto en Oriente Medio está teniendo consecuencias devastadoras para la economía mundial, nuestras empresas y nuestra gente. Australia aboga por la desescalada y el fin del conflicto", remarcó en un comunicado el ministro australiano del Tesoro.

Chalmers, quien se encuentra en la capital tailandesa para asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), señaló que el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y "sus ataques contra buques mercantes, infraestructura civil e instalaciones de petróleo y gas deben cesar".

El político australiano urgió además al fin de la guerra en Ucrania y a detener los ataques lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen, en un discurso pronunciado al inicio de la cita de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, que discurre hoy en paralelo al foro del FMI y BM.

"La pérdida de producción (de crudo), capacidad de refinación y exportaciones está desestabilizando las cadenas de suministro petroleras mundiales, y el aumento de los precios se traduce en inflación (...) y mayores costos de endeudamiento", apuntó Chalmers, en referencia a los últimos ataques registrados contra instalaciones petroleras en Rusia y Arabia Saudí, lanzados por Kiev y los hutíes, respectivamente.

"Esta creciente volatilidad ejerce presión sobre los presupuestos de hogares y empresas, especialmente sobre los más vulnerables", denunció el australiano.

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El martes, en su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI elevó su previsión de crecimiento global para 2026 hasta el 3,1 %, pero advirtió del "creciente desequilibrio económico", por factores como la guerra de Irán y el encarecimiento del petróleo y las materias primas, así como el auge de la inversión en inteligencia artificial que, según el organismo financiero, ha contribuido a amortiguar el impacto económico del conflicto.

"Para la economía global, el fin de estos conflictos y la reapertura del estrecho de Ormuz son urgentes e imprescindibles. Incluso con una resolución rápida y duradera, los mercados tardarán en reajustarse a medida que se normalicen las cadenas de suministro y se reanuden las operaciones de las refinerías", subrayó el ministro australiano.