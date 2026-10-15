Buena recuperación del pulmón operado a León XIV, quien retoma el trabajo desde el Gemelli

En el último parte médico, difundido este jueves, el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, confirmaron que una radiografía de tórax muestra una "buena recuperación" del pulmón intervenido.

El pontífice, de 71 años, se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

Tras un primer parte tranquilizador difundido el miércoles que apuntaba a una evolución favorable, el nuevo comunicado médico confirma que los controles rutinarios de esta mañana han arrojado "resultados normales" y concluye que "la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad".

El Vaticano ha confirmado que en su segunda jornada de convalecencia tras la operación el papa realizó sus actividades diarias de forma independiente y que ha completado una sesión de fisioterapia con ejercicios de "motricidad completa".

Una de las principales novedades de este jueves es que el pontífice ha reanudado parte de su actividad laboral desde el hospital, donde permanece ingresado tras la intervención quirúrgica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, León XIV ha vuelto a concelebrar misa este jueves por la mañana, como ya hizo el miércoles, en una sala habilitada en la décima planta del hospital.

El espacio se ha acondicionado para esas celebraciones religiosas porque tanto la capilla del policlínico como el apartamento que habitualmente se destina a los pontífices durante sus ingresos hospitalarios se encuentran en obras de reestructuración.

Por el momento, el papa, de nacionalidad estadounidense y peruana, no ha recibido visitas y permanece acompañado por sus dos secretarios, según fuentes vaticanas.

Durante la hospitalización de un pontífice no existe la figura de un sustituto, pero las normas vaticanas permiten que la Curia Romana siga funcionando de forma autónoma para los asuntos corrientes, si bien las decisiones de mayor importancia siguen requiriendo la aprobación del papa, excepto si él ha asignado esta facultad a un colaborador.

Pese a la evolución favorable, todavía quedan incógnitas sobre los próximos días.

Los partes médicos no han informado por ahora de posibles tratamientos posteriores, a la espera de conocer los resultados de los análisis moleculares e histológicos de los tejidos y ganglios linfáticos extraídos en la cirugía, unas pruebas que podrían demorarse aún varios días.

Tampoco hay novedades oficiales sobre el viaje apostólico que el pontífice tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, del mismo modo que no se ha confirmado si León XIV podrá rezar el Ángelus del próximo domingo desde el Gemelli, como hicieron algunos de sus predecesores durante sus hospitalizaciones.

El Vaticano prevé que el pontífice permanezca ingresado alrededor de una semana y ha despejado su agenda hasta el próximo 20 de octubre, mientras continúa su recuperación.