Bulgaria dice que aún no tiene evidencia de que Rusia atacara dos buques en el mar Negro

"No creemos que Ucrania ataque sus propios barcos y tripulaciones. No tiene ninguna lógica. Por tanto, los resultados de este ataque favorecen a Rusia. Sin embargo, no tenemos pruebas sólidas de que los drones sean rusos", dijo ante la prensa a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

"Hemos hecho todo lo posible para investigar uno de los barcos que sobrevivió al ataque. Enviamos equipos especializados para inspeccionar la embarcación, pero no encontraron nada", agregó.

Los ataques del martes alcanzaron a los cargueros Chelsea-3 y HS Dignity cerca de la costa búlgara. Los 15 tripulantes del Chelsea-3 fueron evacuados y ocho fueron hospitalizados.

El HS Dignity se hundió a 13 millas náuticas de Krapetz, en la costa norte del país, cerca de la frontera con Rumanía, y cinco marineros fueron rescatados y once siguen desaparecidos.

"Vamos a remolcar el barco Chelsea-3, que sobrevivió al ataque, hasta uno de nuestros puertos. Iniciaremos una investigación exhaustiva para tratar de encontrar restos de algún dron. Entonces dispondremos de pruebas sólidas para señalar a cualquiera de los países responsables", aseguró Radev.

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En cuanto a los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania, el mandatario búlgaro fue tajante.

"No apoyo ataques contra ninguna refinería ni central energética, como los que Rusia lleva a cabo contra las infraestructuras energéticas de Ucrania, porque estos ataques también nos perjudican. Los precios (energéticos) en Europa se están disparando", concluyó Radev, considerado prorruso.