Calviño afirma que "es una semana crucial" para que fluya dinero internacional a Ucrania

"Esta es una semana clave para Ucrania porque en el Parlamento se están debatiendo reformas muy importantes", dijo Calviño en una entrevista con EFE en Bangkok, donde participa en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial (BM).

La exvicepresidenta primera del Gobierno español se refiere a que el Parlamento ucraniano debate esta semana reformas, sobre todo fiscales, que le exigen la Unión Europea (UE) y al FMI para seguir recibiendo fondos, en medio de divisiones internas por medidas que podrían aumentar la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas.

Calviño se reunió en Bangkok con el ministro de Economía de Ucrania, Oleksandr Kravchenko, y representantes del Ministerio de Hacienda de Kiev, con quienes discutió sobre las reformas y acerca de cómo "seguir desarrollando proyectos prioritarios en el país, financiados por el Banco Europeo de Inversiones".

En concreto, proyectos para infraestructuras de energía, "tan importantes para el invierno", dijo Calviño, así como suministro energético, infraestructura de transportes, viviendas, hospitales, colegios y guarderías.

"Estamos en un momento muy delicado desde el punto de vista bélico y también desde el punto de vista económico", subrayó Calviño, quien destacó la unanimidad entre "los países que apoyamos a Ucrania" y las instituciones multilaterales de mantener el respaldo a Kiev.

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La Comisión Europea desembolsó este miércoles 2.860 millones de euros a Ucrania para adquirir drones, sistemas de defensa aérea, misiles y otros sistemas, en el marco del préstamo de 90.000 millones de euros.

Mientras, el presidente de EE. UU., Donald Trump, defendió esta semana el acuerdo con Moscú para suministrar diésel ruso a los mercados internacionales, y ha amenazado a Kiev con cortar el suministro de información de inteligencia al Ejército ucraniano si el presidente Volodímir Zelenski sigue ordenando ataques a refinerías rusas.

"Es indudable que la seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa. Y que esa es nuestra prioridad en este momento. Garantizar que cuanto antes termine esta guerra y que la economía ucraniana se recupera, es fuerte y puede también proporcionar seguridad al conjunto de la Unión Europea", apuntó Calviño.

Este jueves, un buque solicitó ayuda a las autoridades rumanas tras declararse un incendio a bordo cuando navegaba ante la costa rumana del mar Negro, cerca de la frontera con Ucrania, en medio de nuevas alertas por la presencia de drones en la zona.