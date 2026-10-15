Calviño defiende una posición europea "fuerte" frente a un "socio importante" como China

"Está claro que China es un socio muy importante. Tenemos que establecer relaciones tanto comerciales como de otro tipo con China", dijo a EFE Calviño durante una entrevista en Bangkok, donde participa en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que acoge esta semana la capital tailandesa.

"Pero, al mismo tiempo -continuó-, a la hora de negociar necesitamos tener una posición fuerte. Y para eso también hay que demostrar que Europa es seria cuando se trata de evitar los excesos y los desequilibrios que se han ido acumulando en estos años, sobre todo en el ámbito comercial".

Los líderes de la Unión Europea celebran este jueves la primera jornada de una cumbre donde tratarán, entre otros temas, las tensiones comerciales con China, después de la reciente visita a Pekín del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en la que se llegó a acuerdos como la reducción de las exportaciones de híbridos a Europa, según Bruselas.

El Consejo Europeo abordará asimismo las propuestas de Alemania y Francia para dotar a la UE de instrumentos de reacción más rápidos frente a prácticas comerciales desleales, frente a lo que Pekín advirtió hoy que responderá de manera "firme" si adoptan medidas que dañen sus intereses.

Calviño defendió la diversificación como estrategia europea, y subrayó que el BEI "está reforzando esta acción de partenariados globales", poniendo como ejemplos la firma de un préstamo esta semana a la empresa holandesa de semiconductores NXP para establecer una fábrica en Malasia.

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También apostó por aumentar los socios en el ámbito de los minerales críticos, "indispensables para poder seguir avanzando" en el campo tecnológico, apunta la presidenta del BEI.

En esta área, Calviño abogó por que Europa refuerce "su capacidad y sus infraestructuras de inteligencia artificial", y que "los datos se queden y se cuiden y se gestionen en Europa".

"También es muy importante que se integre la inteligencia artificial en la enorme capacidad industrial que tiene la Unión Europea, por eso creo que Europa tiene que encontrar su camino".

"No es el camino de Estados Unidos ni el de China. Tiene que ser la vía europea, muy centrada en conseguir que la inteligencia artificial aumente la competitividad y la productividad de los sectores en los que somos fuertes", subrayó.