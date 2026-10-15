Canal de Panamá sube a 33 tránsitos diarios tras aumento de las lluvias a pesar de El Niño

A partir de hoy rige la medida anunciada por el Canal a las Navieras el 28 de septiembre pasado.

El tránsito de buques por las esclusas neopanamax, la ampliación operativa desde junio de 2016 que acoge naves con más del triple de carga que las centenarias esclusas panamax, regresará a su promedio normal de 10 diarios luego de que fuera reducido a nueve desde el pasado 3 de septiembre.

Por la esclusas panamax seguirán pasando 23 naves al día, tres menos que el promedio normal de 26, para "un total de 33 cupos diarios (de tránsito), con base en el nivel actual y proyectado del lago Gatún", el principal de los dos que alimenta al paso navegable. El otro es el lago Alhajuela.

El Canal, único de agua dulce y por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, desde el 28 de septiembre pasado elevó también a 14,94 metros o 49 pies el calado para los barcos que transiten por las esclusas neopanamax.

El calado es la parte sumergida del barco y está directamente relacionado con la carga que llevan los buques.

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"Mientras el déficit hídrico en la Cuenca del Canal continúa, el Sistema de Reserva de Tránsitos (Booking System) sigue siendo la única forma de garantizar una fecha de tránsito", ha señalado la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que administración el paso navegable.

El Canal de Panamá, operativo desde 1914 y que une el Atlántico y el Pacífico, utiliza un sistema de reservas para gestionar el tránsito.

Hasta este miércoles, había 51 buques en espera por transitar, 48 con reserva (38 panamax y 10 neopanamax) y 3 sin reserva (1 neopanamax y 2 panamax).

La vía interoceánica se enfrenta a una nueva crisis hídrica, pues no había reducido tránsitos ni calado desde 2023, cuando lo hizo también a causa de El Niño bajando hasta 22 los cruces diarios en noviembre de aquel año.

El Canal de Panamá une 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.

Sus principales clientes son EE.UU. China y Japón.