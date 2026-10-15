Carney hace campaña contra el separatismo en la provincia de Alberta a días del referendo

Carney tiene previsto participar este jueves en Calgary y el viernes en Edmonton en actos organizados por Forever Canadian, un grupo federalista contrario a la secesión. El líder conservador federal, Pierre Poilievre, también llevará a la provincia un mensaje contrario a la separación.

La votación del 19 de octubre no decidirá directamente la independencia de Alberta, sino que preguntará a los electores si quieren iniciar el proceso legal para celebrar posteriormente un referéndum vinculante sobre la separación.

La cuestión forma parte de una consulta con diez preguntas sobre asuntos provinciales.

En Calgary, Carney afirmó este jueves que es difícil imaginar "un peor momento para celebrar un referéndum" y defendió que Alberta se beneficia de permanecer en Canadá, entre otras cosas por los acuerdos comerciales y los grandes proyectos impulsados por Ottawa.

El primer ministro también advirtió sobre una posible injerencia extranjera. En una entrevista con la televisión Global News aseguró que las agencias de seguridad canadienses vigilan posibles injerencias y recalcó que espera que gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, se mantengan al margen de la consulta.

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"Nuestra expectativa, para dejarlo absolutamente claro, con respecto a gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, es que nosotros no nos inmiscuimos en sus elecciones y ellos no se inmiscuyen en las nuestras", afirmó Carney.

Las sospechas aumentaron después de que dirigentes separatistas afirmaran haber mantenido contactos en Estados Unidos con funcionarios del Departamento de Estado.

Además, miembros de la Administración de Donald Trump han realizado comentarios favorables hacia Alberta mientras que el empresario y aliado de Trump, Elon Musk, recientemente animó a Alberta, Quebec y Saskatchewan, otra provincia canadiense, a separarse de Canadá.

Hasta ahora, sin embargo, las autoridades canadienses no han presentado públicamente pruebas de una intervención estadounidense directa en la campaña de la consulta.

La consulta coincide además con el regreso del debate independentista en Quebec. El soberanista Parti Québécois (PQ), encabezado por Paul St-Pierre Plamondon, ganó las elecciones provinciales del 5 de octubre con 59 de los 125 escaños y el 28 % de los votos.

St-Pierre Plamondon mantiene como objetivo la independencia de Quebec, pero ha señalado que no convocará un referéndum separatista mientras Trump continúe en la Casa Blanca. Los sondeos sitúan además el apoyo a la soberanía alrededor del 30 %, muy lejos de una mayoría.