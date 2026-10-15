CEPAL 2026: qué dice el informe sobre Paraguay ante la nueva geoeconomía global, comercio, servicios e inteligencia artificial

En este escenario complejo presentado por la CEPAL, Paraguay se presenta como una de las economías más dinámicas del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), apalancado en la recuperación de su volumen exportador de bienes, la expansión acelerada de sus servicios comerciales y la apuesta por los servicios digitales y la inteligencia artificial (IA).

Lea más: Cepal sienta bases para desarrollo de Latinoamérica y el Caribe y cerrar brechas sociales

La reconfiguración mundial: Vulnerabilidades y oportunidades geoeconomicas

El análisis de la CEPAL parte de una premisa central sobre el estado del intercambio a nivel global: “la economía mundial no se encuentra en una transición hacia una desglobalización, sino hacia una nueva fase de la globalización, caracterizada por una mayor importancia de la seguridad económica, la resiliencia de las cadenas de suministro, la sostenibilidad, la competencia tecnológica y el acceso a activos estratégicos”.

Este giro ha transformado el significado de la integración internacional. Como advierte el documento, “la interdependencia económica ha pasado de ser celebrada y vista como un factor de estabilidad y eficiencia a ser crecientemente considerada un factor de vulnerabilidad y utilizada como un instrumento de poder e incluso de coerción”.

Las vulnerabilidades del nuevo entorno se manifiestan en la instrumentalización de la política comercial mediante aranceles, la fragmentación geoeconómica y los recurrentes choques en puntos de estrangulamiento logístico como los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, los cuales elevan los fletes y generan volatilidad.

Sin embargo, la CEPAL subraya que este escenario también abre oportunidades para las economías en desarrollo que logren ofrecer estabilidad, conectividad e insumos clave para la transición energética y tecnológica. Para los países de la región, como Paraguay, la principal consecuencia de esta dinámica es la urgencia de diversificar mercados y transformar los recursos naturales y la ubicación geográfica en plataformas de agregación de valor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay en el MERCOSUR: Motor de volumen y catalizador logístico

Para la CEPAL, dentro del bloque del MERCOSUR, Paraguay destaca por un desempeño marcadamente positivo tanto en el comercio tangible como en el intangible.

Según las proyecciones oficiales de la CEPAL para 2026, el valor de las exportaciones paraguayas de bienes registrará un incremento del 19%, impulsado principalmente por un sólido aumento del 12% en el volumen exportado —el mayor crecimiento físico de volumen dentro del MERCOSUR— y un 7% en los precios.

Esta expansión conducirá las exportaciones de bienes a los US$ 18.789 millones, mientras que las importaciones alcanzarán los US$ 20.010 millones con un crecimiento del 14%.

El dinamismo resulta aún más pronunciado en el sector servicios, donde se prevé un crecimiento del 20% en las exportaciones de servicios para 2026, alcanzando los US$ 3.710 millones (tras haber anotado un alza del 30% en 2025). La posición estratégica de Paraguay en el corazón del MERCOSUR resulta clave: el repunte del volumen de mercancías regionales actúa como un catalizador directo de la demanda de servicios de transporte, almacenamiento y logística transfronteriza en la cuenca del Plata, posicionando al país como un nodo de conectividad subregional indispensable.

Respecto a estas dinámicas frente al bloque regional y el escenario global, Daniela García, Directora de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, subrayó el rol clave de la integración estratégica para sostener el crecimiento.

“Si bien las perspectivas ubican a Paraguay en una posición muy positiva dentro del contexto regional, estos resultados siguen expuestos a riesgos externos como una eventual desaceleración de la demanda internacional, la caída en las cotizaciones agrícolas o el deterioro geoeconómico global”, advirtió la alta ejecutiva de la CEPAL, destacando a su vez las oportunidades del país en el Mercosur.

“Frente a este panorama, el papel activo de Paraguay dentro del bloque negociador es fundamental, especialmente ante la próxima entrada en vigor del acuerdo Mercosur-Unión Europea y las negociaciones en curso con socios clave como India y Japón, los cuales abrirán importantes nichos de mercado para la producción nacional”, concluyó García.

El giro hacia Asia y el auge de los minerales críticos

Uno de los fenómenos más estructurales descritos por la CEPAL es el realineamiento geográfico del comercio exterior latinoamericano hacia Asia. A nivel regional, las exportaciones destinadas a las economías asiáticas (sin incluir a China) lideran el crecimiento comercial con una expansión proyectada del 32%, consolidando el peso del comercio Sur-Sur.

En forma paralela, la transición energética mundial ha desatado una competencia global por los minerales críticos (cobre, litio, níquel, cobalto y tierras raras), cuyos precios proyectan un aumento promedio del 38,6% en 2026. La CEPAL resalta que “los minerales asociados a la transición energética, la electrificación y las industrias de alta tecnología [...] representan alrededor del 60% del valor exportado” de este grupo.

Aunque Paraguay no es un productor minero metálico primario, la intensificación del comercio de minerales críticos entre sus vecinos del MERCOSUR (como Argentina, Brasil y Bolivia) y los centros de procesamiento en Asia genera consecuencias indirectas decisivas. La mayor demanda de insumos industriales y minerales críticos en Oriente reactiva los corredores biocéanicos y los sistemas fluviales, exigiendo una infraestructura logística paraguaya más resiliente y digitalizada para canalizar los flujos de exportación e importación.

Inteligencia Artificial y Servicios Modernos: La estrategia paraguaya

La economía digital y la inteligencia artificial (IA) emergen en el informe como los grandes motores del comercio de servicios intensivos en conocimiento. El organismo multilateral señala que “la Organización Mundial del Comercio (OMC) proyectó en 2025 que la IA podría elevar el comercio mundial entre un 34% y un 37% hacia 2040”, concentrándose el mayor impacto (un 42%) en los servicios suministrables digitalmente gracias a la reducción de costos comerciales y las ganancias de productividad. No obstante, este auge convive con tensiones: las restricciones impuestas por las potencias a la exportación de semiconductores avanzados y modelos fundacionales están dividiendo al mercado global en bloques tecnológicos con estándares cerrados.

En este contexto de transformación digital, Paraguay busca diversificar su matriz productiva promoviendo los servicios modernos. En 2024, el país registró ventas externas en este segmento por US$ 40 millones, manteniendo una tasa de crecimiento anual promedio del 3,7% desde 2005. Para acelerar este proceso, el Estado paraguayo articula su estrategia a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).

La adopción de herramientas de inteligencia artificial en la creación de software, el diseño audiovisual y los servicios empresariales representa una oportunidad estratégica para que Paraguay supere barreras geográficas tradicionales. La integración entre la formación de talento en tecnologías emergentes, los incentivos del Régimen de Maquila de servicios y el acceso al mercado ampliado del MERCOSUR se configura como la hoja de ruta clave para que el país transforme esta coyuntura favorable en un desarrollo productivo sostenible y resiliente a largo plazo.