Cepal sienta bases para desarrollo de Latinoamérica y el Caribe y cerrar brechas sociales

En el encuentro de tres días de duración, celebrado en Santiago de los Caballeros, la principal ciudad del norte dominicano, delegaciones de los 45 Estados miembros y 14 asociados de la Cepal debatieron sobre dos documentos del organismo relacionados con la gestión de las transformaciones en un periodo de rupturas y sobre las oportunidades para prosperar en la nueva era geopolítica internacional.

En los debates se puso de manifiesto la riqueza en recursos naturales, energética, demográfica, en talento humano e incluso política de los países latinoamericanos y caribeños, así como la urgencia de aprovecharla para avanzar hacia modelos de desarrollo que sean beneficiosos para toda la sociedad y sitúen a los países en posiciones más competitivas a nivel mundial.

"Nuestra región tiene los recursos, el talento y las capacidades para construir una región más dinámica, inclusiva y sostenible. El desafío está en convertir esa fortaleza en realidad, en resultados", manifestó el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, en la clausura.

Bisonó destacó que en este periodo de sesiones hubo "un valioso intercambio de perspectivas sobre las transformaciones que atraviesa el mundo y las decisiones que América Latina y el Caribe pueden impulsar para fortalecer su desarrollo".

"Las conversaciones de estos días han confirmado que los cambios geopolíticos, tecnológicos, económicos y ambientales están redefiniendo las condiciones en las que nuestros países buscan crecer y desarrollarse", manifestó el ministro, y añadió que en ese escenario los países de la región deben tener la capacidad de "tomar decisiones con visión a largo plazo".

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En la misma línea, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, señaló en la clausura que la región debe anticiparse a los cambios del orden internacional para tener más relevancia mundial.

"La región no puede limitarse a reaccionar, debe anticipar los cambios y participar activamente en la configuración del nuevo orden internacional, reconociendo la diversidad de realidades nacionales sin que las diferencias impidan avanzar en lo común", expresó.

El jefe de la Cepal añadió que existe "un amplio consenso sobre la magnitud de los desafíos que enfrentamos, pero también sobre los activos que tenemos y la necesidad de actuar coordinadamente con mayor ambición, pragmatismo y sentido estratégico".

Esos activos, considerados estratégicos, fueron señalados en uno de los documentos de la Cepal, presentado el jueves por la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018) y clasificados en cinco categorías.

La primera es la de los recursos naturales, que incluye energía, seguridad alimentaria, minerales críticos, biodiversidad y agua dulce, y la segunda, la de las capacidades productivas, humanas y financieras.

Los otros activos son la región misma, con más de 660 millones de personas y un PIB combinado de 6,8 billones de dólares; la influencia política, basada en la diplomacia multilateral y zona de paz, y finalmente, el poder blando, representado en intangibles como la diversidad cultural, el patrimonio y una riqueza turística de relevancia global.

"Los activos de la región, recursos naturales, biodiversidad, capacidades productivas y conocimientos, mercados, capital humano, bancos de desarrollo, solo se traducirán en desarrollo si existen estrategias claras, instituciones sólidas y gobernanza efectiva para movilizarlos", expresó hoy el jefe de la Cepal.

Expertos que intervinieron este viernes destacaron además la importancia de contar con sistemas fiscales más sanos y fuertes para enfrentar las crisis externas que obstaculizan el desarrollo de los países.

"En la región enfrentamos más choques, cada vez más seguidos, pero a la vez contamos con menos espacio para responder; las crisis externas son frecuentes y complejas (...) y cada una ha reducido el margen de acción de los gobiernos", manifestó el economista senior de la Dirección de Estudios Macroeconómicos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Guillermo Díaz.

En eso coincidió con el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de República Dominicana, Peter Prazmowski, quien señaló que en 2025 la región completó una década con un crecimiento promedio de apenas el 1,2 % "que ha impedido una convergencia para cerrar la brecha hacia la frontera del desarrollo".

"Detrás de ese resultado hay empleos que no se crean, inversiones que se postergan y capacidades productivas que no llegan a desarrollarse; también hay menos espacio fiscal y menos recursos para financiar, educación, salud, infraestructura y protección social", expresó Prazmowski.

República Dominicana, por su condición de anfitrión, ejercerá la presidencia de la Cepal hasta 2028, año en que se celebrará en Panamá el cuadragésimo segundo periodo de sesiones, y su próxima responsabilidad será organizar el foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, en abril del 2027, donde se examinarán los avances en la implementación de la agenda 2030.