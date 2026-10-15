Chile anuncia apertura en Venezuela de sus consulados en Caracas y Puerto Ordaz

"Esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos", señaló el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Como paso previo, Chile había designado en agosto pasado al diplomático de carrera Felipe Orellana, como cónsul general de Chile en Caracas, tras el anuncio ese mismo mes de la recomposición de las relaciones consulares entre ambos países, que se rompieron completamente en 2024.

Las oficinas consulares en el país caribeño comenzarán a trabajar el lunes próximo con la entrega de pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela y se habilitará el agendamiento de trámites, según notificaron.

Posteriormente, a partir del 26 de octubre, se podrá tramitar: documentos de identidad como pasaportes y cédulas; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

El ministro de Relaciones Exteriores chileno añadió que "este es, además, un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela".

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En el camino hacia el restablecimiento total, el presidente de Chile, José Antonio Kast, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en Nueva York en septiembre pasado.

Los acercamientos, sin embargo, no han derivado hasta el momento en que Rodríguez anuncie oficialmente su designación de personal para el consulado de Venezuela en Santiago, que continúa sin prestar servicio.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos.

El quiebre entre Chile y Venezuela se produjo hace dos años, cuando el entonces presidente chileno, Gabriel Boric, (2022-2026) cuestionó la transparencia de los comicios venezolanos de ese año, que derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la salida de funcionarios chilenos de Caracas, ordenado el Gobierno de Nicolás Maduro.