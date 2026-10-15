Cientos de manifestantes albanos vuelven a las calles de Tirana y se enfrentan a Policía

Los agentes utilizaron gas pimienta, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes que se habían vuelto a congregar frente al Ministerio, según pudo comprobar EFE en el centro de la capital albanesa.

Según varias emisoras locales, hasta el momento se han practicado decenas de detenciones solo durante la jornada de este jueves.

A diferencia del miércoles, cuando la policía permaneció al margen mientras los manifestantes causaban destrozos en el edificio, los agentes dispersaron este jueves a la multitud apenas unos minutos después de que se concentrara frente a la sede ministerial.

Los manifestantes se replegaron hacia las calles adyacentes, donde algunos comenzaron a destrozar mobiliario urbano, e intentaron reagruparse en varias ocasiones cerca del Ministerio, pero la policía los dispersó cada vez de la misma manera.

Previamente, los manifestantes habían pasado frente al Parlamento de Albania —donde se había suspendido la sesión ordinaria prevista para hoy— y abuchearon el edificio a su paso.

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Mientras tanto, muchos estudiantes están boicoteando las clases y marchando por las calles no solo de Tirana, sino también de otras ciudades, como Durrës, en el Adriático, Elbasan, en el centro, Korçë, en el sur, y Shkodër, en el norte.

"¡Rama, dimite!", coreaban los manifestantes en Tirana. Una estudiante de Medicina de 18 años aseguró a EFE que la violencia de las protestas se debe a que el Gobierno de Rama no les hace caso.

"Estamos protestando porque estudiar aquí es muy malo y el Gobierno está vendiendo la tierra [del país]. La tierra es nuestra. No tiene derecho a venderla", afirmó en referencia a un proyecto inmobiliario en el sur del país impulsado por inversores en torno a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Se lo pedimos amablemente [al Gobierno]. Hicimos esta protesta amablemente. Nadie nos escuchó. Y ahora estamos usando la fuerza. Es necesario", añadió la joven, que prefirió no identificarse.

Las protestas comenzaron esta semana para reclamar mejoras en las universidades del país y denunciar el elevado coste de la vida para los estudiantes.

A lo largo de la mañana, cientos de estudiantes, muchos de ellos encapuchados, avanzaban unos metros, tras lo cual la policía respondía con gases lacrimógenos y cañones de agua, mientras los manifestantes lanzaban piedras.

Otros grupos marcharon hacia el Ministerio de Educación desde la céntrica plaza Skanderbeg, coreando consignas a favor de la "revolución".

Según pudo comprobar EFE, en todo el centro de la ciudad aún eran visibles los restos de los enfrentamientos del miércoles: numerosas sucursales bancarias con los escaparates destrozados, semáforos y marquesinas de autobús dañados, así como desperfectos en algunos comercios particulares.

El Ministerio de Sanidad de Albania informó este jueves de que unas 90 personas recibieron atención hospitalaria tras los violentos disturbios del miércoles, de las cuales 61 eran agentes de policía.

Por el momento, no se dispone de información sobre posibles heridos durante las protestas de este jueves.

Por su parte, el primer ministro responsabilizó este jueves a la oposición conservadora del Partido Democrático (PD), y no al movimiento estudiantil, de los disturbios del miércoles.

En un vídeo grabado en el interior del campus del Colegio de Europa en Tirana, que sufrió graves daños el miércoles, Rama dijo que estaba dispuesto a dialogar con los estudiantes y buscar soluciones a sus reivindicaciones, al tiempo que acusó a la oposición de intentar bloquear el camino de Albania hacia la Unión Europea (UE).