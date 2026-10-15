Comisión de Derechos Humanos denuncia presuntas torturas en protesta por el agua en México

La denuncia señala la presunta comisión de delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, según el documento firmado por Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presidente para América Latina y el Caribe de la CIDHPDA.

También fue presentada por los delitos de abuso de autoridad, detención arbitraria, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y omisión del servicio público.

La Comisión apuntó en un comunicado que el objetivo es que la FGR investigue las 39 detenciones reconocidas por el Gobierno de Jalisco, y esclarezca los arrestos y las posibles agresiones cometidas durante la protesta.

"Estos hechos deben investigarse individualmente, garantizando la integridad de las personas detenidas, su acceso a defensa jurídica y atención médica, así como el respeto de sus derechos fundamentales", indicó la CIDHPDA, al tiempo que demandó una investigación "imparcial".

Por otro lado, señaló que la denuncia también busca que se investigue el destino de los recursos públicos asignados a la infraestructura hidráulica, el saneamiento y la potabilización.

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Además, urgió la intervención de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos "de forma efectiva".

El pasado domingo, unos 10.000 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda más poblada de México, protestaron por el agua contaminada que llega a sus casas y fueron dispersados por los policías antidisturbios con gases lacrimógenos y chorros de agua, violencia física, además de detener a 39 personas, según la cifra oficial.

El lunes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, defendió el actuar de los policías antidisturbios que, dijo, habrían respondido a “un grupo de choque” de 400 personas quienes provocaron “un enfrentamiento”.

Un día después y ante la presión social, el mandatario reconoció “graves deficiencias” y “errores” en el operativo policial en el que “hubo uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas” y prometió una investigación.

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias (barrios) de Guadalajara reciben en sus casas agua contaminada y con olor a cloaca que contiene metales pesados, heces fecales y que no ha sido clorada, según denunciaron organizaciones de derechos humanos, luego de examinar las muestras.