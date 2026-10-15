Condenados dos iraníes por espiar y planear atentados contra objetivos judíos en Alemania

Siguiendo la petición de la fiscalía, el tribunal condenó a Ali S., de 54 años, a ocho años y medio de prisión, por los cargos de espionaje a favor de una potencia extranjera con fines de sabotaje y de participación en tentativas de asesinato e incendio.

Su cómplice, Tawab M., fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el intento de participar en un asesinato, mientras que la defensa había pedido la absolución de los dos hombres, residentes en Dinamarca.

El tribunal consideró probado que Ali S. recibía encargos directamente de oficiales de las conocidas como Brigadas Quds, la rama exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, que le reclutó para llevar a cabo "actividades de terrorismo estatal dirigidas desde Irán en Alemania".

Así, Ali S. emprendió preparativos para realizar un ataque incendiario contra un supermercado de alimentos kosher en Berlín y también espió por orden del régimen de Teherán los movimientos del presidente del Consejo Central de los Judíos y del exdiputado del partido Los Verdes y presidente de la Sociedad Germano-Israelí, Volker Beck.

Ali S. reclutó a Tawab, a más tardar en mayo de 2025, para que le ayudase a cometer el atentado contra Beck, aunque finalmente acordaron que el cómplice no lo ejecutaría él mismo, sino que buscaría a otra persona para ello y le procuraría un arma.

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La sentencia todavía no ha entrado en vigor y puede ser recurrida en el plazo de una semana.

Una de las víctimas del complot, Volker Beck, declaró al conocer la sentencia que el proceso ha demostrado hasta qué punto Irán "exporta su terror a Alemania" y que por ello no puede quedar sin consecuencias políticas.

"¡Hay que expulsar de inmediato al embajador iraní! Hay que reducir drásticamente, al mínimo, el personal de la embajada iraní", afirmó Beck en un comunicado.