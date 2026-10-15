Cuba denuncia "frenético despliegue" de EEUU para evitar respaldo contra el embargo en ONU

"La crueldad del castigo colectivo que EE.UU. aplica al pueblo de Cuba es tan injustificable que, a las puertas de una nueva votación en la ONU sobre la resolución contra el bloqueo, presiona desesperadamente a naciones soberanas para que respalden su actuación genocida", escribió el mandatario de la isla en la red social X.

Díaz-Canel afirmó que "ese frenético despliegue sobre líderes y funcionarios internacionales, visible en estos días, es la mejor evidencia de lo solos y aislados que están ante el mundo en su política contra Cuba, de la falta de un respaldo auténtico y de cómo la razón está de nuestra parte".

La Asamblea General de la ONU analizará y votará el próximo 29 de octubre la resolución que el Gobierno de la isla presenta desde 1992 a favor de la "necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba".

La víspera, el jefe de la diplomacia cubana, Bruno Rodríguez, acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de estar "presionando y chantajeando" a varios países para que cambien su voto contra el bloqueo.

Rodríguez sostuvo en su mensaje que Rubio "intenta silenciar el acto de castigo colectivo que comete" la Administración de Washington contra el pueblo cubano y "hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional".

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Al presentar a la prensa en septiembre pasado el informe que Cuba llevará a la ONU este octubre, Rodríguez se refirió a los daños de esa política, en el último año y los acumulados.

Entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los daños económicos contabilizados del embargo fueron de 8.083,3 millones de dólares, un 7 % más con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.

Con respecto a la afectación acumulada por más de seis décadas del bloqueo, asciende a más de 178.000 millones de dólares a precios corrientes (un aumento del 4,7 % en el total desde el último reporte, en 2025).

El canciller insular también subrayó que los datos presentados este año solo contemplan el primer mes de efectos del bloqueo energético decretado por Estados Unidos el 29 de enero que cortó todas las importaciones de combustible a la isla.

En julio, Cuba pidió una sesión especial en la ONU para denunciar las últimas medidas de Estados Unidos contra la isla, con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó el informe resultante de la visita oficial a Cuba, en noviembre de 2025, de la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan.

El informe determinó que las sanciones unilaterales estadounidenses violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, vulnerando los derechos del pueblo cubano a la salud, la alimentación, la educación, la vida digna y el desarrollo económico-social.