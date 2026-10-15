Desarticulan en el norte de España una red que repartía droga con drones, con 10 detenidos

Siete de ellos ya han ingresado en prisión provisional.

La investigación de la bautizada como Operación Falcone, que duró cinco meses, se inició tras detectarse un incremento de la criminalidad en esa zona de Galicia y después de localizarse varios puntos de venta de sustancias estupefacientes, informó este jueves la Guardia Civil, una de las fuerzas de seguridad del Estado español.

Las pesquisas permitieron determinar que los tres establecimientos investigados, que inicialmente parecían funcionar de manera independiente, estaban interconectados y operaban de forma coordinada, con clientes procedentes tanto de Noia -en la provincia gallega de A Coruña- como de localidades próximas.

El suministro de cocaína procedía de dos personas residentes en otra localidad, Cambados (a unos 65 kilómetros de distancia), quienes abastecían periódicamente a los vendedores de Noia.

La operación se desarrolló en dos fases. En la primera fueron detenidas tres personas en el marco de una actuación relacionada con el transporte de droga desde Cambados hasta Noia.

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Dos días después se llevó a cabo la segunda fase de la operación, que se saldó con la detención de siete personas y tres registros domiciliarios en Noia.

En ellos se incautaron sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y hachís, material destinado a la manipulación y distribución de la droga, así como numerosos dispositivos electrónicos.

Entre los aspectos más destacados de la investigación figura la utilización de drones para realizar entregas de dosis de droga a los consumidores, un método con el que los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad.

La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.