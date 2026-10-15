Detienen a sueco que entró ilegalmente en Rusia para sabotear instalaciones militares

"El FSB detuvo a un ciudadano sueco en el distrito de Sebezhski, en la región de Pskov, que había cruzado ilegalmente la frontera rusa", indicó el servicio en su portal oficial.

Según el FBS, el detenido ingresó en territorio ruso con "el pretexto falso de unirse a las Fuerzas Armadas rusas" pero con el propósito real de "cometer actos de sabotaje y terrorismo contra instalaciones militares" rusas.

La inteligencia rusa estableció que el ciudadano sueco había servido entre febrero y junio de este año en las Fuerzas Armadas ucranianas, donde fungió como jefe de escuadrón de operadores de drones del 24 Batallón de Asalto del Ejército ucraniano.

"Tenemos documentos que confirman su participación en acciones bélicas contra nuestro país como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania", señaló el FSB.

El detenido, identificado como Freddy Mikael Stålkrantz Lindholm, de 35 años de edad, confesó haber firmado un contrato con el batallón ucraniano Aydar, declarado terrorista por las autoridades rusas.

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Según el sueco, fue entrenado en Ucrania como operador de drones para llevar a cabo acciones de espionajes, y posteriormente enviado a Rusia "para cometer sabotajes y atentados terroristas".