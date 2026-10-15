Dinamarca: Europa está en situación "más difícil" tras medidas de EE.UU. en favor de Rusia

"Con las señales procedentes de EE.UU., que, como es sabido, van en contra de Ucrania, Europa se encuentra en una situación más desfavorable, más difícil, en lo que respecta a nuestra capacidad para defendernos de Rusia", dijo Frederiksen en el marco de la cumbre europea.

La jefa del Gobierno danés sostuvo que "la alianza occidental" se encuentra en "una situación más delicada que hace unos días" al ser preguntada sobre los últimos comentarios del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha dicho sentirse traicionado y ha afirmado que su país pierde un aliado tras el acuerdo sobre el diésel ruso.

"Desde el inicio de la guerra, hemos hecho todo lo posible por liberarnos de la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia, porque en Europa sabemos muy bien que, cuando compramos algo a los rusos, estamos financiando el asesinato de europeos", manifestó Frederiksen.

"Cuando se compra a los rusos, se financia la maquinaria bélica rusa", abundó la primera ministra danesa.

Ella no fue la única en comentar los últimos pasos dados por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen además del acuerdo que permitirá al Kremlin la venta de millones de toneladas de diésel, la exigencia de que Kiev no ataque más refinerías rusas y la advertencia de que no compartirá más información de inteligencia con el país invadido en caso de seguir destruyendo el sector petrolero de Rusia.

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El primer ministro Estonio, Kristen Michal, afirmó al respecto que "cuanto antes queden hechas añicos las refinerías y la capacidad de vender energía (de Rusia), mejor", porque el Kremlin está financiado su guerra con eso".

Zelenski, dijo en una entrevista publicada este jueves con el diario británico Financial Times que reanudará los ataques contra las refinerías rusas, pese a la tregua en los ataques a infraestructuras energéticas anunciada el domingo por Trump pero que ni Rusia ni Ucrania confirmaron.

Además confirmó el martes que los generales ucranianos habían recibido advertencias de la Administración Trump de que pararía el suministro de datos de inteligencia en caso de nuevos ataques contra refinerías rusas, si bien ese mismo día el presidente estadounidense aseguró que el intercambio de información continuaba.