Ecuador captura a 4 presuntos líderes de disidencia de FARC por el asesinato de militares

"Nuestros militares y policías dieron la vida enfrentándolos. Llevar a los responsables ante la justicia es honrar su memoria y cumplir nuestra palabra con sus familias", escribió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su cuenta de la red social X.

El 9 de mayo de 2025, once militares que realizaban un operativo contra la minería ilegal en la zona de Alto Punino, en la Amazonía, fueron asesinados por supuestos miembros de los Comandos de la Frontera, mientras que el crimen de los policías ocurrió en el municipio amazónico de la Joya de los Sachas, en agosto de 2024.

La captura de los cuatro hombres se dio después de un año y medio de investigación, según el ministro del Interior, John Reimberg, quien precisó que en ese tiempo la Policía y la Fiscalía lograron identificar la "estructura criminal, su cadena de mando y las redes logísticas que permitieron ejecutar y financiar sus actividades delictivas".

El ministro identificó a los detenidos solo bajo los alias de 'Mazón', 'Meneses', 'Raquetilla' y 'Coche' y aseguró que el grupo criminal también estaría vinculado "a 25 muertes más en Orellana, Joya de los Sachas y Sucumbíos".

"Este operativo no es un hecho aislado. Es el resultado de un trabajo investigativo que busca desmantelar a toda la organización, sus colaboradores, sus corredores logísticos y su capacidad para movilizar hombres y armas entre Colombia y Ecuador", escribió Reimberg en X.

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Agregó que la operación, realizada en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos y en la costera Guayas, se suma a "una afectación superior a los 600 millones de dólares contra esta organización", de acuerdo con las investigaciones.

El Gobierno atribuye a los Comandos de la Frontera delitos como narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y terrorismo y, meses después del ataque a los militares en Alto Punino fueron incluidos en la "guerra" que el presidente Noboa declaró a inicios de 2024 contra los grupos criminales ecuatorianos, a quienes denominó como "terroristas".