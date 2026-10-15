EEUU capacita a agentes hondureños en control de precursores químicos y drogas sintéticas

La instrucción estuvo a cargo de una supervisora regional del Programa de Precursores Químicos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado estadounidense, indicó la Embajada en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de las instituciones del país centroamericano encargadas de hacer cumplir la ley para identificar y controlar los químicos utilizados en la elaboración de estupefacientes sintéticos, añadió la legación.

La representación diplomática destacó además que este adiestramiento forma parte de los esfuerzos conjuntos para mejorar la respuesta al tráfico de drogas y proteger a las comunidades de “las amenazas asociadas a las drogas sintéticas”.

Washington y Tegucigalpa mantienen iniciativas de cooperación orientadas a reforzar las capacidades institucionales para enfrentar con mayor eficacia el narcotráfico en la región.