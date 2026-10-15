El 60 % de los jóvenes británicos aceptaría un año de servicio nacional remunerado

El estudio, encargado por la organización estadounidense sin ánimo de lucro With Honor, indica que el 53 % de los jóvenes considera que un programa de este tipo beneficiaría tanto a sus participantes como a la sociedad, mientras que el 71 % del conjunto de los adultos encuestados cree que contribuiría a fortalecer el Reino Unido.

La encuesta se realizó por internet entre el 10 y el 14 de septiembre a 2.176 adultos británicos, con motivo de la presentación en este país del libro 'Courage Can Save Us', del director de With Honor, Rye Barcott, exoficial del Cuerpo de Marines estadounidense.

Al preguntar al conjunto de los encuestados por las distintas modalidades de servicio, el 60 % respaldó la participación en las reservas de las Fuerzas Armadas.

Las opciones con mayor apoyo fueron las tareas de ayuda a niños y jóvenes en centros educativos, el servicio cívico y comunitario y la preparación ante emergencias, con alrededor del 75 %.

Un 72 % respaldó el trabajo remunerado en organizaciones benéficas o en el sector público, y un 71 % los proyectos medioambientales y de conservación, según datos recogidos por varios medios.

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En su programa para las elecciones generales de julio de 2024, que ganó el Partido Laborista, el Partido Conservador liderado por Rishi Sunak propuso un servicio nacional obligatorio para los jóvenes de 18 años.

Según esa propuesta, que no llegó a aplicarse, los jóvenes podrían optar entre dedicar un fin de semana al mes durante un año al voluntariado comunitario o acceder a plazas selectivas en las Fuerzas Armadas en funciones de logística, defensa cibernética o respuesta civil ante emergencias.