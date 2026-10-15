El comercio minorista en Brasil crece un 0,1 % en agosto tras caer en julio

En comparación con agosto de 2025, las ventas aumentaron un 0,4 %, con una subida del 4,3 % de la facturación, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En el acumulado de 2026, el comercio minorista avanzó un 1,7 %, mientras que el incremento en los últimos doce meses fue del 1,6 %.

Por sectores, los equipos y materiales de oficina, informática y comunicación lideraron el crecimiento mensual con un alza del 6,3 %, seguidos de otros artículos de uso personal y doméstico (1,4 %) y los combustibles (1,1 %).

Paralelamente, las ventas de muebles y electrodomésticos retrocedieron un 4,2 % entre julio y agosto de este año, mientras que las de supermercados, productos alimenticios, bebidas y tabaco cayeron un 0,3 %.

Con respecto al mismo periodo del año anterior, el sector de equipos de oficina e informáticos vivió un crecimiento del 10,2 % y, en contraste, las ventas de muebles y electrodomésticos cayeron un 8,5 % y las de ropa y calzado, un 3,9 %.

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El comercio minorista ampliado, que incluye los sectores de vehículos y materiales de construcción, registró una caída mensual del 0,2 %, aunque acumula un crecimiento del 1,7 % en lo que va de año.