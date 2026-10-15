El cuarto candidato más votado descarta apoyar a Lula o a Bolsonaro en la segunda vuelta

El candidato del partido ultraderechista Misión afirmó que, pese a considerar a Bolsonaro como un "peligro mayor" debido a que concentrará muchos poderes por contar con el respaldo mayoritario del Congreso, descarta ofrecer su apoyo a Lula.

"Yo no voy a votar. La última vez pedí el voto nulo. Esta vez lo que le estoy recomendando es que voten a quien quieran", afirmó Santos, que obtuvo el 2,24 % de los votos en la primera vuelta, en una entrevista al canal de televisión UOL.

En la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, se enfrentarán el hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), el más votado en la primera ronda con el 47,03 % de los apoyos, y Lula, que aspira a la reelección y a su cuarto mandato no consecutivo y se quedó con el 45,16 % de los sufragios.

Las primeras encuestas de intención de voto indican que la diferencia entre ambos se mantiene en torno a los dos puntos, con un 46 % para el senador ultraderechista y un 44 % para el presidente progresista.

Santos explicó que su decisión responde a la intención de preservar la independencia de su proyecto político y evitar que su partido quede asociado a otras fuerzas.

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"O creo mi propio campo político o abandono la política", afirmó en la entrevista, en la que insistió en que la construcción de un espacio propio es más importante que su elección individual en la segunda vuelta.

El dirigente, vinculado al Movimiento Brasil Libre (MBL), también consideró que existe un riesgo de concentración de poder con ambos candidatos, aunque sostuvo que sería mayor con Flávio Bolsonaro.

A su juicio, el senador tendría más posibilidades de ampliar su influencia política gracias al respaldo que las fuerzas conservadoras han conseguido en el Congreso.

Tras disputar la primera vuelta con el apoyo exclusivo de su formación, Flávio Bolsonaro acudirá a la segunda vuelta con el respaldo de casi todos los partidos de derecha y centroderecha del país.

Además, recibió el respaldo del psiquiatra y escritor de libros de autoayuda Augusto Cury, el tercer candidato más votado en la primera vuelta, con el 2,89 % de los votos, y de los exgobernadores Ronaldo Caiado y Romeu Zema, quinto y sexto más votados, respectivamente.

Lula, por su parte, tan solo sumó a su alianza partidaria a los minoritarios partidos de izquierda que presentaron candidatos presidenciales propios en la primera vuelta.