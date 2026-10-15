El empresario César Acuña anuncia su retiro de la política tras perder elecciones en Perú

Acuña, quien es el líder y fundador del partido Alianza para el Progreso (APP), señaló que ahora se concentrará en su trabajo en la red de universidades privadas de la que es propietario.

"Les doy la buena noticia: chau política, dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes. Creo que estoy haciendo más que cualquier presidente del Perú", dijo el empresario en una actividad realizada en la ciudad norteña de Chepén, según mostró un video difundido este jueves por medios locales.

Acuña, de 74 años, añadió que quiere "transmitir a las generaciones que no tengan miedo a la política", pero acotó que él "ya participar en política, no".

El empresario anunció que APP será sometido a un proceso de renovación y que la responsabilidad de la agrupación en la región de La Libertad será encargada al dirigente Martín Mamay, porque "es una nueva cara, gente joven".

Acuña ocupó el decimotercer lugar en las elecciones presidenciales de abril pasado en Perú, al recibir solo el 1,15 % de los votos válidos de un proceso que llevó a una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, que finalmente ganó la candidata.

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De esa manera, su partido no obtuvo el mínimo de 5 % de la votación nacional para mantener su inscripción oficial ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), por lo que desde el próximo año deberá recolectar firmas de apoyo para iniciar los trámites de reinscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).