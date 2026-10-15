El inventario de vehículos nuevos aumenta en EE.UU. mientras se moderan las ventas

El número de vehículos disponibles en los concesionarios pasó de cubrir 75 días de ventas en agosto a 82 días en septiembre, aunque se mantuvo por debajo de los 87 días registrados un año antes.

Las ventas alcanzaron aproximadamente 1,03 millones de unidades, un 6,5 % menos que en agosto, pero un 4 % más que en septiembre de 2025.

El aumento del inventario coincide con el encarecimiento de los automóviles. Según datos de Kelley Blue Book (KBB), perteneciente a Cox Automotive, el precio medio pagado por un vehículo nuevo alcanzó en septiembre los 50.562 dólares, apenas 52 dólares por debajo del máximo histórico de diciembre de 2025.

El precio aumentó un 0,9 % mensual y un 0,7 % interanual, lo que supone el cuarto incremento mensual consecutivo.

Cox Automotive señaló que los consumidores están optando cada vez más por modelos más asequibles ante las dificultades para afrontar los elevados precios.

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Sin embargo, la disponibilidad de automóviles económicos sigue siendo limitada: solo el 31 % del inventario corresponde a vehículos con un precio inferior a 40.000 dólares.

La compañía también advirtió que los aranceles están complicando las cadenas de suministro y obligando a los fabricantes a modificar sus estrategias de producción.

Estas dificultades se producen en un contexto de presiones inflacionistas en Estados Unidos, donde la inflación interanual alcanzó el 3,7 % en septiembre, mientras el mercado laboral muestra señales de enfriamiento, con solo 29.000 empleos creados en septiembre y una tasa de desempleo del 4,2 %.