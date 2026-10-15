El Kospi surcoreano remonta más de un 3 % en la apertura tras siete días de pérdidas

Pasada hora y media del inicio de las negociaciones, el indicador sumaba 170,13 puntos, hasta situarse en los 5.724,35 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, recuperaba un 3,92 %, o 29,85 puntos, hasta los 790,67 enteros.

El parqué surcoreano, que desde el pasado 2 de octubre encadena siete días de pérdidas y ha perdido casi 1.500 enteros, se vio contagiado por el cierre en verde de Wall Street la víspera, a pesar de que la incertidumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) lastró al sector tecnológico.

El gigante tecnológico y valor de referencia local, Samsung Electronics, registraba un avance del 3 %, mientras su rival en el sector de semiconductores, SK Hynix, subía un 3,41 %. Por su parte, la firma de inversión tecnológica SK Square sumaba un 3,92 % a su valor de cotización.

Más allá de las tecnológicas, el sector de la automoción también cotizó en verde. Las acciones del fabricante de vehículos Hyundai Motor repuntaban un 6,43 %, seguidas de cerca por su empresa hermana Kia, que se anotaba un alza del 5,38 %.

En el sector de la defensa, Hanwha Aerospace lideraba el entusiasmo de la jornada con un contundente avance del 9,47 %. LIG Defense & Aerospace escalaba un 5,64 %, mientras que Korea Aerospace acompañaba la tendencia alcista sumando un 2,84 %.

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El astillero Hanwha Ocean repuntaba por su parte un del 5,77 %, mientras que su competidor HD Hyundai Heavy avanzaba un 3,12 %.