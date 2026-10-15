El ministro alemán de Finanzas rechaza intentos de EE.UU. de reintegrar a Rusia en el G20

"Que Rusia vuelva como un miembro normal del G20 y se siente en la mesa es algo que no va a ocurrir conmigo ni con otros europeos", dijo en los pasillos del centro de convenciones de Bangkok que acoge esta semana la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), según cita la cadena Bloomberg.

"Como alemanes y como europeos, nos posicionamos firmemente del lado de Ucrania", subrayó Klingbeil, quien afirmó que no habló con su contraparte, el ministro de Finanzas ruso, también en Bangkok.

"Puedo ver ya intentos de la parte de EE.UU. de traer a Rusia de vuelta a la escena internacional", indicó el ministro alemán, quien enfatizó que "Rusia ha empezado esta guerra brutal y Rusia debe pararla".

Tras reunirse en Nueva York en septiembre con el titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló de una posible reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin a finales de año en el marco del G20.

El Kremlin agradeció entonces la invitación del mandatario de EE.UU. para que el líder ruso participe en la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en Florida.

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Asimismo, Putin prevé asistir a la cumbre de la APEC (foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) que se celebrará en noviembre en China, donde también podría verse las caras con su homólogo estadounidense, además de con el líder chino, Xi Jinping.

Ucrania reanudó este jueves los ataques contra las refinerías rusas, contra lo que se había pronunciado Trump, que cerró un acuerdo con el Kremlin para el suministro de diésel ruso, tras lo que anunció una tregua energética.

El Kremlin acusó el miércoles a Ucrania de incumplir desde un principio la tregua energética anunciada unilateralmente el domingo por Trump y que Rusia nunca llegó a secundar.