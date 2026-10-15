El primer Airbus A350-1000 de Lufthansa aterrizará en Múnich

Lufthansa informó este jueves de que el primer vuelo del A350-1000 con pasajeros a bordo despegará el 3 de diciembre de 2026 de Múnich a Tokio-Haneda.

En las semanas siguientes, Lufthansa incorporará Shanghái y Singapur a la oferta de destinos.

Todos los vuelos contarán con la cabina "Allegris" para largas distancias y serán operados, de forma alterna, por los modelos A350-1000 y A350-900.

"La incorporación del nuevo A350-1000 forma parte de la mayor modernización de flota en la historia del grupo Lufthansa", dijo el director del centro de operaciones de Múnich, Heiko Reitz.

El grupo Lufthansa, que tiene otras aerolíneas como Swiss, Brussels Airlines, Austrian Airlines e ITA Airways, ha encargado 15 aviones de este tipo, cuya entrega está prevista para 2030, para complementar la flota para vuelos de larga distancia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los diez primeros A350-1000 operarán para la aerolínea Lufthansa y tendrán su base en el centro de conexiones de Múnich.

El Airbus A350-1000 tiene una longitud de 73,80 metros, por lo que es siete metros más largo que el Airbus A350-900, y capacidad para 300 pasajeros.

Está equipado con dos motores Rolls-Royce Trent XWB-97 de alta eficiencia y el uso de materiales ligeros avanzados, como titanio y aleaciones de aluminio, que contribuyen a una reducción del 25 % en el consumo de combustible y en las emisiones de CO2 en comparación con las aeronaves de la generación anterior.