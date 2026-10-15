El teatro puertorriqueño de Nueva York recupera 'The Beep', una obra sobre la identidad

La producción, adaptada por Rosalba Rolón, directora artística de Pregones/PRTT, combina música en directo, humor y 'spanglish' para abordar el sentimiento de pertenencia a dos lugares, la convivencia entre idiomas y generaciones y la construcción de un hogar lejos de Puerto Rico sin renunciar a las raíces.

Pregones presentó por primera vez esta pieza en 2006 y ahora la recupera, en su vigésimo aniversario, con nuevos textos de autores contemporáneos de la isla, incorporados gracias a una colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC).

"Refrescamos la pieza con esa colaboración del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, que recomendó escritores, de los cuales elegimos tres poetas contemporáneos", afirma Rolón a EFE.

Estos se suman a autores nuyoricans -vinculados a la identidad cultural de los puertorriqueños de Nueva York-, algunos ya fallecidos.

La obra, en cartel hasta el 22 de noviembre, incluye un fragmento de un poema de Julia de Burgos dedicado a los trabajadores portuarios, así como textos de Jesús Colón, considerado una figura fundamental del movimiento nuyorican, y de Manuel Méndez Ballester, uno de los dramaturgos puertorriqueños más destacados del siglo XX, conocido por la tragedia 'Tiempo muerto', centrada en los trabajadores de la caña de azúcar.

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La directora destaca que la obra propone una reflexión sobre los mensajes que una generación transmite a la siguiente, a menudo sin ser consciente de ello, y sobre los cambios tecnológicos y sociales que transforman la vida cotidiana.

Así, la pieza recupera sonidos de antiguos teléfonos y llamadas para evocar distintas épocas y formas de comunicación.

"La tecnología, las historias, nuestros sentimientos, nuestro ambiente... van cambiando en conjunto", comenta Rolón, que reflexiona también sobre cómo ha evolucionado la comunicación a través de algo tan cotidiano como el teléfono, "desde la época en la que una operadora atendía las llamadas hasta la actualidad".

Entre las escenas destaca la historia de una familia puertorriqueña que se muda a Nueva York y se enfrenta a las dificultades de adaptación. Mientras el padre quiere abandonar cuanto antes El Barrio, el histórico enclave puertorriqueño de Manhattan, para ofrecer un futuro mejor a sus hijos, su esposa defiende la comunidad en la que han encontrado su lugar.

"Hay un roce (en la pareja), pero a la larga se encuentran ellos mismos y en su comunidad", explica Rolón.

Otra historia aborda, desde la sátira, el discurso de un estadounidense que quiere expulsar a todos los mexicanos de Estados Unidos. Escrita en 2013, la escena conserva, según la directora, una vigencia que permite poner en evidencia los absurdos de ese tipo de planteamientos.

La obra también explora la adaptación a la vida urbana de una familia que llega desde Puerto Rico y plantea la cuestión de si es necesario aprender inglés en la isla.

La última pieza trata, con humor, los estereotipos sobre las mujeres y la forma en que la comunidad las juzga.

"Habla sobre el tipo de mujer en nuestra comunidad y cómo la vemos. Es cómica, pero también nos dice cómo juzgamos a la gente", comenta Rolón, y agrega que le gusta "tomar temas cotidianos y adaptarlos al teatro".

"Cada escena de 'The Beep' es un llamado de clarín: seductor, provocador, urgente. Los poetas, narradores y dramaturgos antologados nos convocan a través del tiempo y la geografía hacia este ahora", señala Rolón, también actriz.

Pregones, fundado en 1979, se fusionó en 2014 con el Puerto Rican Traveling Theater tras la muerte de su fundadora, la actriz Miriam Colón, para formar la compañía Pregones/PRTT, que mantiene su apuesta por el teatro musical y las historias de la comunidad puertorriqueña.