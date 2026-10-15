Eslovaquia no participará en nuevo préstamo a Ucrania y pide electricidad más barata

"No impediremos que otros concedan un préstamo de este tipo a Ucrania si están interesados, pero el Gobierno de Eslovaquia no participará en este mecanismo, tal como ocurrió con el anterior préstamo de 90.000 millones a Ucrania", señaló Fico en un comunicado poco antes del inicio de la cumbre de líderes de la UE en Bruselas.

Hace un año, la UE aprobó un préstamo para Kiev, tras superar el veto que plantearon Chequia, Eslovaquia y Hungría, que condicionaron su venia, entre otras cosas, a que Ucrania restableciera el flujo de petróleo ruso por su territorio.

Al final, los tres retiraron su veto, pero decidieron no garantizar el préstamo.

Con ese préstamo, Ucrania podía cubrir sus necesidades presupuestarias y de capacidad industrial de defensa más urgentes en 2026 y 2027.

La guerra de Ucrania será uno de los temas centrales que los líderes europeos abordarán en la cumbre que comienza hoy.

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Fico advirtió que no se debe vincular un nuevo préstamo con el presupuesto de la UE para el período 2028-2034, como sucedió en el caso de los 90.000 millones, que fue avalado por las cuentas plurianuales comunitarias en vigor.

El primer ministro eslovaco señaló además que en este consejo exigirá a la Comisión medidas concretas para reducir el precio de la electricidad en Europa.

"Queremos que la Comisión deje de explorar opciones, observar y monitorear. Queremos que proponga algo", dijo.