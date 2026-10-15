Filmes de Chile, Colombia o México competirán en festival de cine iberoamericano de Huelva

Los títulos, que se dieron a conocer este jueves, son 'Después de Elena', 'Las flores de Julia', 'A margem do rio' y 'La vida es' y se trata de producciones de Chile, Colombia, Italia, Argentina, Brasil, Alemania y México, varias de ellas coproducciones, que abordan los vínculos familiares, la identidad, la memoria o la intolerancia.

Estas cintas se suman a las ocho producciones previamente anunciadas para competir por el Colón de Oro en la Sección Oficial, que contará además con las proyecciones fuera de concurso de 'El deshielo' y 'Chicas tristes', en una programación con cintas seleccionadas en los festivales de Toronto, Locarno, Río de Janeiro, Göteborg y Mar del Plata.

El actor chileno Alfredo Castro protagoniza 'Después de Elena', de Shawn Garry, una coproducción entre Chile, Colombia e Italia. Esta comedia negra, seleccionada en el Festival de Toronto, combina la ternura y la empatía bajo una mirada profundamente humana.

'Las flores de Julia', del argentino Cris Tapia Marchiori, seleccionada en el WIP del Festival de Cine de Viña del Mar y en el Mafiz del Festival de Málaga, es una coproducción argentino-chilena que se adentra en cuestiones de identidad, memoria y los límites del amor.

Desde Brasil y Alemania llega 'A margem do rio', dirigida por los brasileños Matheus Farias y Enock Carvalho y galardonada con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Locarno. Cuenta la historía de Izaquiel y Jeremias, dos hombres cuyo encuentro en los manglares de los alrededores de un río cambia sus vidas.

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Completa la selección a concurso 'La vida es', de la directora mexicana Lorena Villarreal. Seleccionada en los festivales de Göteborg, Mar del Plata y Chicago, es una historia marcada por la crisis de los cuarenta que cuenta con un reparto internacional, con el español Rubén Ochandiano y la chilena Paulina García, protagonista aquí de su segunda película de la sección oficial.

Fuera de concurso se presenta 'El deshielo', de la directora chilena Manuela Martelli, una coproducción entre Chile, España, México y Estados Unidos con una historia de suspense en plena transición chilena hacia la democracia. Seleccionada en Cannes y San Sebastián, la película es candidata para representar a Chile en los Óscar 2027.

También se proyectará fuera de concurso 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar, una coproducción entre México, España y Francia que aborda la superación de un trauma en plena adolescencia. Recibió el Oso de Cristal a mejor película y el Gran Premio del Jurado de la Generation 14plus del Festival de Berlín, entre otros premios.

Estas películas se suman a las ocho ya anunciadas: 'Pepita la pistolera' (Argentina), de Lucía Puenzo; 'Funk' (Brasil), de Aly Muritiba; 'Matapanki' (Chile), de Diego «Mapache» Fuentes; 'Soy Mario' (México), de Sharon Kleinberg; 'El mundo de Gugu' (Brasil); "Los días libres" (Argentina-Brasil-México); 'Quatro meninas' (Brasil), y 'El bovino de los cuernos curvos' (Colombia).