Fiscal interino de Bolivia ratifica vigencia de las órdenes de captura contra Evo Morales

Urioste se refirió al tema en una reunión con parlamentarios de la Comisión de Constitución del Legislativo en la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial.

El fiscal interino manifestó que las órdenes "están vigentes" y que "no se ha cancelado ningún mandamiento de aprehensión respecto del ciudadano Evo Morales".

"Esperemos que la Policía coordine de una manera adecuada el día y la hora correspondiente para realizar lo que corresponde conforme a ley", indicó Urioste.

Morales (2006-2019) permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera que es su bastión sindical y político en el centro del país, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar su detención.

Una de las órdenes de captura que pesan contra el exgobernante corresponde a un proceso por trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

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La Policía no pudo ejecutar ese mandamiento en su momento porque los seguidores de Morales bloquearon carreteras entre octubre y noviembre de 2024 para impedir el ingreso de los agentes al Trópico de Cochabamba.

Morales afronta otro proceso por los conflictos sociales de mayo y junio en los que sectores campesinos y obreros y grupos afines al expresidente exigieron con bloqueos de carreteras la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

En ese caso, la Fiscalía lo acusa por delitos como terrorismo y alzamiento armado, y ordenó su captura en julio.

La semana pasada, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señaló que la colaboración internacional "es fundamental" para que se cumplan estas órdenes de captura, lo que fue criticado por Morales.

Al margen de estas dos causas, la Fiscalía inició el lunes la recopilación de antecedentes para un eventual juicio de responsabilidades contra el exmandatario y quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera, acusados de presuntos "delitos de lesa humanidad" en un polémico caso de "terrorismo" durante su Gobierno en 2009.