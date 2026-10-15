FMI alerta del mayor 'shock' petrolero "en cinco o seis décadas" y de secuelas económicas

El director del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del FMI, Jihad Azour, señaló en Bangkok, donde esta semana se celebran las reuniones anuales del organismo y el Banco Mundial (BM), que el impacto de la guerra es "muy desigual" entre las economías de la región.

Las perspectivas para los países de Oriente Medio dependen "de manera crucial" de la rapidez con la que se normalicen la producción de energía y el comercio -alterados por las disrupciones al tránsito en vías marítimas cruciales como los estrechos de Ormuz y Bab al Mandeb-, así como de la capacidad para mantener la estabilidad macroeconómica, explicó el economista.

La producción de petróleo "cayó drásticamente" en casi todos los países exportadores del Golfo a raíz del conflicto, mientras que las interrupciones en el transporte marítimo y en el refinado dispararon los precios de los combustibles, añadió.

En este sentido, el economista libanés calificó el actual "'shock' petrolero" como el mayor "en al menos cinco o seis décadas", pese a que su impacto "ha sido más limitado de lo que su magnitud inicial sugería" gracias al uso de rutas de transporte alternativas y a ajustes en la demanda, entre otros factores.

Según el último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) del FMI, presentado el martes, Oriente Medio y el Norte de África se contraerán un 2 % en 2026 por la guerra regional y la tensión en Ormuz, uno de los principales puntos de fricción de la guerra de Estados Unidos e Irán.

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Azour aseveró que las previsiones de este año para Oriente Medio presentan importantes divergencias, sobre todo entre exportadores de petróleo -Arabia Saudí se contraerá un 3,3 % frente al acusado 16,7 % de Kuwait-, pues los países de la región "se mueven en direcciones diferentes".

El economista hizo referencia por un lado a la capacidad "para redirigir el comercio y utilizar otras vías para canalizar la producción" de petróleo de naciones como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos (EAU), con oleoductos hacia el mar Rojo que permiten evitar Ormuz.

Por el contrario, países exportadores de petróleo como Kuwait, Catar, Irak o Irán "tienen capacidad limitada para sortear Ormuz y un menor margen fiscal".

El 'shock' petrolero "ha provocado efectos duraderos en distintos sectores de esas economías, y esto llevará tiempo", advirtió Azour, quien aseguró que, para 2030, la trayectoria económica de la región seguirá por debajo de los niveles previos al conflicto.