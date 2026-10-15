Francia señala el avance de la comunidad 'True Crime', vinculada a la violencia extrema

"Se trata de una amenaza de la que tenemos un número relativamente pequeño de casos, pero que, no obstante, es motivo de preocupación no solo en Francia, sino en muchos países de la Unión Europea, porque vemos que va en aumento", manifestó Christen a la emisora Franceinfo.

Sus declaraciones se producen después de que un adolescente de 14 años fuera enviado a prisión preventiva la pasada noche por herir con disparos de una escopeta este lunes al director y a una profesora de su centro educativo en Aubagne, en el sur de Francia.

"Pareció necesario ponerlo en prisión preventiva en esta fase de la investigación", dijo Christen, al explicar que la medida busca permitir el desarrollo adecuado de las diligencias pendientes de esclarecer en este caso.

Los primeros elementos de la investigación vinculan al menor con la corriente ultraviolenta TCC, según la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).

El adolescente reconoció haber sido influido por ese entorno, aunque negó haber tenido la intención de acabar con la vida de los docentes y justificó su acción por venganza por el acoso que, según dijo, sufría por parte de profesores y alumnos, indicó el organismo, que aún no ha encontrado elementos que respalden el segundo extremo.

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La TCC fue identificada por los investigadores hace algo más de una década. La fiscalía antiterrorista francesa abrió su primera investigación relacionada con esta corriente en 2021 y desde entonces ha iniciado tres procedimientos, afirmó el fiscal.

Pero el caso de Aubagne es el primero abierto en Francia tras un ataque consumado vinculado a esta comunidad, confirmó.

La comunidad difunde contenidos extremadamente violentos y ensalza matanzas masivas, con un subgrupo centrado en ataques en centros educativos, explicó el fiscal.

Según Christen, esta corriente puede promover el paso a la violencia como expresión nihilista del malestar personal, el rechazo de la sociedad y el deseo de destruirla.

Sus integrantes y contenidos circulan por redes sociales y aplicaciones de mensajería como TikTok, Snapchat, Discord y Telegram, indicó.

Europol ha elaborado informes sobre esta corriente y los servicios franceses han desarrollado trabajos para comprender su alcance, señaló el fiscal.

Pese a la preocupación por la evolución de la TCC, Christen subrayó que representa una amenaza marginal en comparación con el conjunto de la actividad terrorista en Francia.

"La principal amenaza terrorista sigue siendo la amenaza yihadista", afirmó, y precisó que representa el 88 % de los procedimientos antiterroristas, incluidos los relacionados con menores.

En el ámbito de la lucha antiterrorista, seis menores de 14 años o menos han sido investigados recientemente en Francia por asuntos relacionados con el terrorismo, afirmó Christen. El más joven tenía 13 años y fue investigado en 2025.